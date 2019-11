Voldemort, Rudovous, v poslední době hlavně divadelní herec. Miroslavu Táborskému je 60 let

Kvůli roli Rudovouse v pohádce Jezerní královna se ho bály synovi kamarádi ve školce. Jeho tvář ale mají i mnozí dospělí spojenou spíše se zápornými postavami. Přitom se neustále usmívá od ucha k uchu. Miroslav Táborský slaví 60 let. Momentálně exceluje v roli Alberta Einsteina v inscenaci Relativita, kterou také v pražském Divadle v Řeznické režíroval. Praha 8:23 9. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Miroslav Táborský | Foto: Michael Erhart | Zdroj: Český rozhlas

„Hraju to se dvěma ženami. Jedna z nich je Lucka Štěpánková a druhá z nich je shodou okolností moje manželka,“ řekl minulý týden Táborský v rozhovoru pro Radiožurnál.

Divadlo je teď hercovou největší vášní a věnujeme se mu víc, než kdy jindy v kariéře. Kromě Einsteina hraje v mnoha dalších představeních – Odvolání, Taneční hodiny v Ungeltu, Volnost, Rovnost, gastronomie ve Viole… nemluvě o třech kouscích u Cimrmanů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Osobitá tvář, široký úsměv, oči, které zaujmou na první pohled, a také výrazná mimika. To je herec Miroslav Táborský, který slaví 60 let. Proslavil se hlavně rolemi padouchů, momentálně ale hraje Alberta Einsteina v inscenaci Relativita

„Už je to nějakých osm let, co hraju Bystrozrakého. Před rokem mi přibyla role mistra Jana Husa v Českém nebi a ještě rok předtím role doktora Vypicha v Záskoku,“ říká ke svým rolím, které zdědil v Divadle Járy Cimrmana mimo jiné po Ladislavu Smoljakovi. Během jeho více než dvacetiletého angažmá v Divadle v Dlouhé byl výrazný třeba šašek v Soudných sestrách od Terryho Prattcheta.

Zatímco na divadle má pestré role, ve filmu měl dlouhé období padouchů a prosťáčků – jako příslušník StB v Koljovi, záludný bachař Žabák nebo Rudovous v Jezerní královně. Právě kvůli této roli se ho prý bály děti, když chodil pro syna do školky.

Hollywoodské filmy

Táborský také hrál v zahraničních filmech po boku slavných hollywoodských jmen, ve Sněhurce si zahrál bratra Sigourney Weaverové, při natáčení Kletby bratří Grimmů se potkal s Mattem Damonem a Heathem Ledgerem.

V Přelouči se rozdávaly ceny za dabing. Ty hlavní si odnesli David Novotný a Tereza Bebarová Číst článek

Role tlumočníka Penelope Cruzové ve filmu Dívka tvých snů mu v roce 1999 vynesla Goyovu cenu.

Za dobráka Lukeše v seriálu Místo nahoře dostal cenu Elsa. Jeho komediální talent zase pobavil ve filmu Bobule.

Výrazný je také jeho nezaměnitelný hlas. Pro rozhlas Táborský natáčí hry a audioknihy, jedna z jeho nejoblíbenějších je satira od Timura Vermese Už je tady zas, kdy se zmatený Adolf Hitler probudí v roce 2011 na jednom berlínském dvorku.

Na dabing teď nemá tolik času, ale rád vzpomíná na Lorda Voldemorta v Harry Potterovi.„Něčím je opravdu hodně zvláštní, ale moc toho nenamluvil, dabingu nebylo moc. Byl ale opravdu specifický,“ uzavírá Táborský.