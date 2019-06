Muellerova zpráva jako divadelní hra. V adaptaci dokumentu se představí americké herecké hvězdy

V současnosti už proslulá závěrečná zpráva amerických vyšetřovatelů o ruském vlivu na prezidentské volby v USA se dočkala dramatizace. Adaptace dokumentu o 448 stranách se ujal americký dramatik Robert Schenkkan, produkci zajistila charitativní právní firma Low Works. Jediné představení začne v úterý ve 3.00 středoevropského času a k vidění bude v živém streamu. New York 22:13 24. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Mueller | Foto: Larry Downing | Zdroj: Reuters

Originální opus má název „Vyšetřování: Hledání pravdy v deseti aktech“. Jako protagonisté se představí řada amerických celebrit, například Kevin Kline, John Lithgow, Sigourney Weaverová nebo Zachary Quinto. Představovat budou osoby z okolí prezidenta Donalda Trumpa, jejichž jednání zpráva zkoumá.

Tým vyšetřovatelů, který vedl bývalý šéf Federálního úřadu pro vyšetřování Robert Mueller, se přes dva roky zabýval pátráním po stopách ruského vlivu na prezidentské volby v USA v roce 2016. Závěrečná zpráva dokumentuje akce ruských tajných služeb, které se v kampani před volbami snažily poškodit Trumpovu protikandidátku Hillary Clintonovou.

Ještě více ale nejspíš pozornost tvůrců představení zaujaly pasáže věnované samotnému Trumpovi, který byl v podezření, že vyšetřování ruského vlivu mařil. Mueller ve zprávě napsal, že pro obvinění prezidenta nenašel dost důkazů, podezření ho ale nezbavil. FBI ve zprávě uvádí deset případů, kdy se Trump mohl o maření práce vyšetřovatelů pokusit.

Závěrečná zpráva zveřejněná v dubnu v neúplném vydání se už dočkala knižního vydání a okamžitě se zařadila do čela žebříčku nejprodávanějších paperbacků, který publikuje list The New York Times. Vydavatelství IDW oznámilo, že připravuje ilustrovanou satirickou verzi Muellerovy zprávy, která má vyjít příští rok v dubnu.