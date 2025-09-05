‚Nabízet skvělý divácký komfort.‘ Nová scéna Divadla Husa na provázku by mohla projít rekonstrukcí

Budova Centra experimentálního divadla na Zelném trhu v Brně by se poprvé od 90. let měla dočkat rekonstrukce. Souhrn požadavků na opravy historického Domu pánů z Fanálu a Nové scény Divadla Husa na provázku by mělo vedení centra předat brněnskému magistrátu do poloviny října. Ten pak bude o rekonstrukci ještě dál rozhodovat.

Divadlo Husa na provázku, ve kterém se debata konala

Dům pánů z Fanálu a Nová scéna Divadla Husa na provázku (archivní foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Zjišťujeme všechny možnosti a všechny problémy. Naše budovy jsou sice v něčem nové, jsou po rekonstrukcích nebo po výstavbě, ale z devadesátých let,“ vysvětluje ředitel Centra experimentálního divadla Jan Búrik, podle kterého mají budovy technické i technologické nedostatky.

Nová scéna Divadla Husa na provázku by mohla projít rekonstrukcí. Návrh musí předložit magistrátu do poloviny října

„Jsou jimi například technologie ve zdech, jako je voda, elektřina, stoupačky a další. Zároveň řešíme přístupnost budovy, kdy například v části Domu pánů z Fanálu, to je vstupní část ze Zelného trhu, chybí výtah,“ upozorňuje.

„Jako další řešíme energetickou náročnost budovy a únik tepla. Zároveň řešíme vnitřní prostory budovy, protože v tuto chvíli, když nám například přijde nový zaměstnanec nebo zaměstnankyně, tak je reálně nemáme kam posadit,“ dodává Búrik.

Komfort diváků

Při rekonstrukci by se chtěli zaměřit i na komfort diváků: „Řešíme i oddělení jednotlivých prostor Divadla Husa na provázku, aby se zároveň mohlo hrát na sále a třeba i nějaká další aktivita mohla probíhat ve foyer divadla nebo v dalších prostorech.“

Podle Búrika jsou budovy poslední z brněnských divadel, které ještě neprošly rekonstrukcí. Po velké rekonstrukci je například Janáčkovo divadlo.

„Myslím si, že kulturní infrastruktura musí být nějakým způsobem obhospodařovaná. Městu se to nějakým způsobem daří a doufám, že my budeme další, abychom mohli do budoucna nabízet skvělý divácký komfort a zároveň i dobré podmínky pro naše umělecké týmy, které přicházejí zvenku k nám do divadla,“ věří ředitel Centra experimentálního divadla.

Výstupem studie, kterou má centrum magistrátu dodat do půlky října, by měl být návrh rekonstrukce a její časový plán. „Součástí bude také odhad nákladů na jejich případnou realizaci. Tato analýza bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí o realizaci či nerealizaci tohoto projektu,“ říká mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Velkou změnu čeká ale i jedna z budov, kterou využívá Městské divadlo Brno. „Ze statického posudku vyplynulo, že budova na adrese Lidická 18 je v havarijním stavu. Na základě odborného posouzení následně zřizovatel, tedy Statutární město Brno, jako nejlepší variantu vyhodnotil demolici stávající budovy a novostavbu polyfunkčního domu,“ vysvětluje mluvčí divadla Kateřina Vižďová.

Budovu teď lidé mohou znát jako divadelní kavárnu. Nový dům by měl mít čtyři patra, ve kterých budou kromě kavárny i zkušebny, nahrávací studio, sklad divadelních kulis nebo třeba služební byty.

