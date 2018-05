Lůno jako něco nečistého? ‚Doufal jsem, že to skončilo ve středověku,‘ reaguje šéf Národního divadla Brno

Festival Divadelní svět Brno nepřijde o milionovou dotaci od kraje. Peníze ale nemůže použít na dvě hry režiséra Olivera Frljiče, včetně inscenace Naše násilí a vaše násilí, proti které na jevišti protestovali radikálové z hnutí Slušní lidé. „Nebudu se s nimi soudit, protože bych jim dopřál jen větší mediální prostor,“ říká pro iROZHLAS.cz ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser. Rozhovor Brno 21:45 28. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno | Zdroj: Národní divadlo Brno

Můžete říct z pozice ředitele festivalu, jak krok Jihomoravského kraje, který musí ještě schválit červnové zastupitelstvo, vnímáte?

Pokud by mělo dojít ke snížení nebo neschválení dotace, bylo by to pro nás samozřejmě velmi nepříjemné, protože jsme s touto částkou počítali v rozpočtu festivalu. Tento jeden milion je součástí 30milionové dotace, na které se dohodly městská a krajská zastupitelstva nebo reprezentace. My jsme navrhli členění dotace na podkapitoly, jako jsou platy zaměstnanců národního divadla, festival Janáček Brno a jedním milionem z téhle částky měl být podpořen i festival Divadelní svět Brno, který Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje. Ta dotace nikdy nebyla zpochybňována a zastupitelstvo jihomoravského kraje si nikdy nečinilo ambice být dramaturgem festivalu.

Kontroverzní hry Obě inscenace režíroval chorvatský režisér Oliver Frljič. Prokletí se dotýká témat jako zneužívání dětí kněžími, umělé přerušení těhotenství nebo postavení žen ve společnosti. Čtvrteční představení se pokusila narušit skupina z radikálně pravicového hnutí Slušní lidé, která se snažila dostat do zamčeného sálu. Naše násilí a vaše násilí přináší pohled na Evropu překvapenou migrační krizí a nahlížení na oběti terorismu v Evropě a na Blízkém východě. Proti sobotnímu představení protestovalo několik skupin, členové Slušných lidí přerušili představení vstupem na jeviště.

Jak si tedy překládáte prohlášení krajských politiků, podle nichž peníze nelze použít na inscenace Olivera Frljiče?

Mně to bohužel přijde, že interpretace, která se nabízí, je, že říkáme, že takzvaní Slušní lidé měli vlastně tak trochu pravdu, akorát to nedělali správnými prostředky. Správný prostředek je zkrátit festivalu dotaci. Pokud jsem správně informován, tak má být důvodem nepodpoření toho představení Naše násilí a vaše násilí scéna, kdy si herečka měla vytáhnout státní vlajku z lůna. To je událost, kterou nikdo z nás nemohl vidět, v tu chvíli ti takzvaně Slušní lidé stáli na jevišti, tvořili tam řetěz a my jsme už jen viděli, jak ta vlajka stoupá vzhůru.

Mám u toho jednu otázku: Odkdy je ženské lůno nečisté? Co je tak pobuřujícího na tom obrazu, pokud se skutečně stal? Vypráví to spíš o tom, jak interpretujeme obrazy, protože z ženského lůna jsme vzešli všichni, takže ta prvoplánová interpretace toho, že se vlastně stát rodí z nás lidí, jen nabíledni. Doufal jsem, že doby, kdy bylo ženské lůno považováno za něco nečistého, skončily kdesi ve středověku a není to výbava člověka 21. století.

Taťána Malá z hnutí ANO pro Seznam Zprávy mluvila o hanobení státního symbolu. Viděla ona nebo bývalý hejtman Michal Hašek z ČSSD, který se k tomu také vyjádřil, dané představení?

Ani paní Malou, ani pana Haška jsem tam neviděl, ale je možné, že tam byli a že seděli tak vysoko, že to zahlédli i přes hradbu těch protestujících extremistů.

Jihomoravský kraj nechce dotovat hry, které kritizovali radikálové. ‚Nejde o cenzuru,‘ brání finanční stopku Číst článek

Říkáte, že kraj festival dlouhodobě podporuje. Dá se říct, že byste je dopředu třeba upozornili, řekli, že budete mít představení, které může vyvolat rozruch a že by dopředu věděli, že se tam něco takového bude hrát?

Ne, jsem totiž hluboce přesvědčen o tom, že politická reprezentace má stanovovat kultuře jakési obecné mantinely – má říct, jaký typ divadla, jaký typ festivalu chce, kdo ho má organizovat. Má vybrat lidi, kteří mají odborné kompetence k tomu, aby tu společenskou objednávku realizovali. Myslím ale, že až na vzácné výjimky v zastupitelstvu měst ani krajů nesedí dramaturgové, režiséři nebo divadelní vědci, kteří by měli odborné kompetence k tomu, aby sestavovali dramaturgický plán festivalu.

Vy jste tedy obě hry viděl?

Viděl jsem je obě ze záznamu a Naše násilí a vaše násilí jsem viděl naživo v sobotu.

Můžete vlastními slovy krátce vystihnout, jaký je smysl třeba jedné z těch her Naše násilí a vaše násilí, ať se to neshrnuje pouze na vytahování vlajky z dámského přirození.

Představení Naše násilí a vaše násilí klade před diváky různé obrazy a situace, kterými se snaží otevřít otázku, co je příčinou stávající situace, kdy islámský svět útočí na tu naši evropskou civilizaci. Pan režisér, pokud to můžu takhle sám interpretovat, nám jako Evropanům předkládá sdělení, že si za to můžeme trochu sami, protože potřebujeme arabskou ropu, ale nepotřebujeme arabskou kulturu. V jednom obrazu se říká: „Syrská ropa k vám může, Syřan k vám nemůže.“ Dává tam vedle sebe miliony mrtvých, kteří zemřeli na Blízkém východě, dává tam na váhu způsob, jakým koloniální mocnosti zacházely se svými bývalými koloniemi a snaží se tam najít nějaké kořeny současného zla, protože to, co se děje, má samozřejmě nějakou příčinu. Jestli má režisér pravdu, nebo ne, to je samozřejmě na diskuzi. Úkolem divadelníků není, aby říkali, jaký svět je. Divadelníci mají klást otázky a na nás jako příjemci je, pokud máme chuť, abychom to interpretovali, abychom se zamysleli, zda ty otázky, které umělci položili, mají oprávnění a jestli bychom se skutečně neměli nad svými postoji zamyslet.

Po sobotním zásahu v divadle zjistila totožnost 26 lidí, případ brzy předá do přestupkového řízení. Senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (SZ) podala kvůli jednání radikálů, kteří představení přerušili, trestní oznámení pro podezření z výtržnictví.

Když se zeptám ještě k hnutí Slušní lidé - máte už naplánováno, jak reagovat na to, co se stalo?

Ti takzvaně Slušní lidé jsou na ministerstvu vnitra vnímáni jako extremistická, krajně pravicová skupina. Byť mě k tomu někteří kolegové vyzývali, nebudu podávat žádné trestní oznámení, nebudu se s nimi soudit za to, že narušili představení, protože bych jim dopřál jen větší mediální prostor.

Myslím, že ti, kteří ze začátku otevřeli celou kauzu kolem představení, by si měli uvědomit, že díky tomu tahle krajní část české společnosti dostala obrovský mediální prostor, ve kterém nepokrytě vyhrožuje, že pokud se jim příště nebude líbit nějaké další umělecké dílo, tak zakročí ještě razantněji. To jsem si přečetl v novinách a myslím, že je to velmi znepokojivá zpráva. A pokud někteří politici nebo někteří vysocí představitelé české společnosti říkají, že to, co udělali, bylo správné a je to v pořádku, je to nesmírně nebezpečné.