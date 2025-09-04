Národní divadlo Brno zahajuje sezonu. Představí se nový šéfdirigent, činohra uvede Zářivou verbež

Národní divadlo Brno (NdB) ve čtvrtek vstoupí do nové sezóny. V 18 hodin ji zahájí koncertem pod širým nebem na piazzetě Janáčkova divadla. Vstup je volný.

Národní divadlo v Brně

Národní divadlo Brno | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Při slavnostním zahájení sezony se představí sólisté, sbor a orchestr pod vedením čtyř dirigentů Janáčkovy opery. Vystoupí i juniorský balet Národního divadla Brno. 

Pro následující sezonu připravilo Národní divadlo Brno celkem 14 premiér v opeře, činohře a baletu. Další dvě uvede juniorský balet NdB2, který je jediným svého druhu ve střední a východní Evropě.

NdB2 má svůj protipól v projektu NdB3, ten naopak sdružuje tanečníky po ukončení profesionální kariéry.

Diváci se mohou těšit třeba na balet inspirovaný životem spisovatele Franze Kafky nebo na tradiční charitativní projekt Tancem pro život. Výtěžek třetího ročníku benefičního baletního galavečera podpoří Masarykův onkologický ústav.

Novinky v opeře i činohře

Janáčkova opera už na konci září uvede slavnou Aidu italského skladatele Giuseppe Verdiho, připraveno je také nové zpracování Čertovy stěny Bedřicha Smetany. V něm se divákům představí nastupující šéfdirigent Robert Kružík.

Činohra se mimo jiné zaměří na silné tituly světového dramatu jako třeba Divoká kachna v režii Karolíny Stehlíkové. Současné téma bytové krize se objeví v hororové komedii Zářivá verbež režisérky Kashy Jandáčkové. 

Poslední premiérou sezony pak bude v druhé polovině června 2026 představení Sen čarovné noci, inspirované Shakespearovou hrou Sen noci svatojánské.

