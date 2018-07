Naši furianti v Národním divadle oslaví slet sokolů. Slavné drama sehrají nadšení dobrovolníci

Když si rozkliknete program Národního divadla, najdete v něm pro nedělní večer Naše furianty Ladislava Stroupežnického. Představení ale není z běžného repertoáru stálého souboru činohry. Naše furianty totiž tentokrát zahraje ochotnický soubor České obce sokolské. Oslaví tak zahájení XVI. všesokolského sletu v Praze. Praha 17:00 1. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naši furianti v nastudování Slováckého divadla (ilustrační snímek). | Foto: Jan Karásek / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Naposledy hledali Naši furianti autora paličského dopisu před týdnem v Benešově. Středočeské město tak hostilo generálku před nedělním vystoupením ve Zlaté kapličce. Jak se sokolští herci cítí před svým velkým večerem?

Všesokolský slet letos uvítají Naši furianti na prknech Národního divadla. Se souborem sokolů-ochotníků natáčel Český rozhlas Plus.

„Všichni se na to velice těšíme,“ shrnuje jejich pocity pro Český rozhlas Plus Lukáš Homola, který hraje podezřelého Valentina Bláhu. „Je to obrovská šance ukázat se. A myslím, že nikdo z nás ani není nijak nervózní. Bude to jako svátek,“ dodává s odkazem na všesokolský slet.

Originální a dojemný nápad

S myšlenkou, aby ochotníci zahráli zahajovací představení v Národním divadle, přišli sokolové rovnou do kanceláře ředitele divadla Jana Buriana. A to už před mnoha měsíci.

„Přišli s nesmírně originálním, vtipným a dojemným nápadem,“ míní Burian. „Že budou hrát Naše furianty a všichni se dají dohromady. A protože Sokola z různých důvodů považuji za jednu z nejvýznamnějších organizací a institucí, která se zásadním způsobem podílela na vytváření české identity, vůbec jsem neváhal a rychle jsme se domluvili.“

Zahájit letošní slet právě Našimi furianty byl nápad režiséra hry Bohumila Gondíka. „Mně to najednou přišlo z těch českých lidovek jako vůbec ta nejlepší hra, jaká kdy byla napsaná,“ vysvětluje.

Českou klasiku měl prý na mysli od samého začátku. „Přečetl jsem si několik Tylů, měl jsem i Klicperu – a z toho všeho mi ten Stroupežnický přišel jako nejlepší. Je to úžasně lidová a přímá, tvrdá hra! Nekompromisní záležitost, není to jen legrace. Strašně se mi líbí,“ oceňuje slavné drama Ladislava Stroupežnického.

Plné ruce práce

Sokolové jsou tedy nadšení, ale zároveň je čeká také spousta práce. A to ještě i celý den před samotným vystoupením. „Musíme to dobře nasvítit a postavit, dobře nazkoušet. Budeme tam celý den už od desíti ráno. Všechno máme domluvené s Národním divadlem. Jsou tam velmi vstřícní lidé, pracovat s takovými profesionály je nádhera,“ pochvaluje si režisér Gondík.

Pro představení Naši furianti spojil hned tři soubory, včetně Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka, který obstará živou hudbu. A tak na jevišti Národního divadla bude hrát celkem čtyřicet ochotníků.