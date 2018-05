Protestující vtrhli do brněnského divadla. Nelíbí se jim inscenace se znásilněním muslimky Ježíšem

Pro spolužáky na DAMU jsem byla takové trdlo s ohonem, říká držitelka Cen Thálie Taťjana Medvecká

Na to, že ji režiséři často obsazují do rolí nepříjemných, zhrzených, starších žen, reaguje Taťjana Medvecká jasně: „Taková nepříjemná škatule? To nejsem," říká se smíchem herečka a dabérka.