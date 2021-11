Divadla trápí pomalý návrat diváků. Národní divadlo v Praze má o polovinu nižší návštěvnost

Přestože se česká divadla mohla po nejspíš nejhorším roce ve své historii znovu nadechnout a zahájit novou sezonu, diváci se do hledišť vracejí opatrně. A to nejen u komorních nebo méně známých souborů. S pomalejším návratem publika do hlediště se potýkají i ty největší české scény. Původní zpráva Praha 13:47 5. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návštěvnost pražského Národního divadla je o polovinu nižší než před pandemií. Ostravské scény naopak slaví úspěch (Ilustrační foto) | Foto: Stock.xchng

Na Erbenovu Kytici, Maryšu v podání Pavly Beretové nebo desítky baletních a operních titulů chodí do Národního divadla přibližně o polovinu lidí méně než před dvěma lety. Radiožurnálu to potvrdil ředitel první české scény Jan Burian, který ale zároveň dodal, že čísla jsou lepší než původně předpokládali.

„Udělali jsme si nějaký odhad, který děláme na základě předchozích zkušeností a výzkumu. Ten se pohyboval okolo těch 50 procent. A za měsíc říjen, podle toho, co jsme si říkali ve čtvrtek na vedení, jsou ta čísla o něco lepší, než jsme čekali,“ řekl Burian.

V podobné situaci je i Národní divadlo Brno. Podle jeho ředitele Martina Glassera je jedním z hlavních důvodů pomalého návratu diváků obava z nepředvídatelnosti pandemické situace.

„Ty nákupní zvyklosti se velmi proměnily. Dřív si diváci kupovali vstupenky třeba i s půlročním předstihem. Tak to samozřejmě teď vůbec není. A byť se tím asi nikdo z divadel nebude chtít chlubit, tak kromě toho, že máme občas krásně plno a na představeních je euforická nálada, zároveň občas zažíváme i ten tristní pohled do poloprázdného sálu. Je to skutečně jízda na tygrovi v tuto chvíli,“ míní Glaser.

Silně nad očekáváním je tak z Národních divadel jen to moravskoslezské. Jeho návštěvnost je ve srovnání s dobou před koronavirem sice o něco nižší, některé inscenace jsou ale vyprodané třeba i z 90 procent.

Ostravský úspěch

„Opravdu si nemůžeme stěžovat na nezájem diváků. Jsme nadšeni, že se lidé vrátili do divadla a že na něj mají chuť. Z hlediska návštěvnosti jsou na tom tradičně nejlépe světové muzikálové pecky, ale oblíbené jsou samozřejmě i činohry a třeba i opery. Ty mají někdy i 60-70 procent prodaných vstupenek,” říká s potěšením mluvčí Národního divadla moravskoslezského Šárka Swiderová.

Podobné schéma jako u Národních divadel pak můžeme pozorovat i u menších českých scén. Nečekaně pozitivní vývoj například hlásí ostravská Komorní scéna Aréna, které se podle jejího ředitele Jakuba Tichého už zlepšují i předprodeje. Právě s těmi má řada ostatních menších scén problém, jak říká mluvčí brněnského HaDivadla Marie Rotnáglová.

„Dokonce jsme zaznamenali, že o sezonní předplatné není vůbec zájem, protože publikum zřejmě neví, co má čekat. Ani my nevíme, jak se situace bude vyvíjet, ale doufáme, že budeme s abonenty moct počítat alespoň příští rok, kdy už budou okolnosti, doufejme, lepší. Momentálně je naší výhodou alespoň to, že jsme malé divadlo studiového typu, takže se u nás i teď diváci můžou cítit bezpečně.”

V podobné situaci jako HaDivadlo jsou podle svých zástupců i scény v Trutnově, Příbrami, Českých Budějovicích nebo na Kladně.