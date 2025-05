Nejdéle působící divadelní duo v naší historii. Suchý a Molavcová vstoupí do Rekordmanské síně slávy

Dohromady je jim 168 let a už 55 let spolu vystupují. Jiří Suchý a Jitka Molavcová v úterý vstoupí do Rekordmanské síně slávy. Slavnostní akt pořádá Agentura Dobrý den a do síně oba komiky uvede předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Ikony divadla Semafor jsou nejdéle nepřetržitě působící divadelní komediální dvojicí v naší historii. Praha 9:53 27. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Suchý a Jitka Molavcová | Zdroj: JHPhoto / Česká editoriální fotografie / Profimedia

„To je rekord, že jsme to vydrželi 55 let,“ řekla Molavcová a Jiří Suchý se tak dozvěděl o milníku, který překonali 18. května v 17 hodin. V roce 1970 v tu chvíli přijal Suchý Molavcovou do divadla Semafor.

„Pamatuju si to úplně přesně. Zaprvé jsem ten den, kdy jsem přišla do Semaforu, stála na jevišti s kytarou a zpívala jsem šanson, který se ke mně vůbec nehodil. Ten šanson začínal slovy: ‚Už 10 let nám láska slouží‘,“ popsala Molavcová.

„A tobě bylo 19, že jo? A deset let ti láska sloužila, tak jsem si říkal: ‚Těbůh‘,“ reagoval Suchý na slova své kolegyně.

Poprvé se spolu Suchý a o 19 let mladší Molavcová potkali na jevišti v recitálu Ten pes je váš. „Dostala jsem příležitost mít takový mini recitálek s kytarou. Vzpomínám si, jak jsme zpívali: ‚Často se mi zdá, že se mě někdo táže, proč se musím stále smát‘,“ vzpomínala Molavcová.

Jako komická dvojice spolu poprvé vystoupili v prosinci 1972 v komedii Zuzana v lázni. Zakrátko se proslavili i jako Jonáš a Melicharová a na jevišti divadla Semafor spolu vystupují dodnes. A jak připomínají, za víc než půl století se ani jednou nepohádali.

„Je to neobvyklé v dnešní době, kdy se lidé nedokážou domluvit. My jdeme po té dlouhé cestě 55 let a hledáme cíl, který by byl tak trochu náš,“ přešla ke zpěvu Molavcová. „Ano, to je v krásné písni ode mě,“ navázal Suchý.

Jiří Suchý vstoupí do Rekordmanské síně slávy podruhé od roku 2020. Je v ní uveden jako nejdéle působící autor, ředitel, herec, zpěvák, skladatel, textař i režisér vlastního autorského divadla.