Nejoblíbenější herci zlínského divadla jsou Petra a Radovan Královi. Sobotní galavečer zahájil 80. sezonu
Nejúspěšnějším titulem Městského divadla ve Zlíně za uplynulou sezonu se stala inscenace Zvuk slunečních hodin v režii Natálie Deákové. Nejoblíbenějšími herci divadla za sezonu 2024/2025 se stali opět manželé Petra a Radovan Královi, stejný úspěch slavili také loni i v roce předchozím. Cenu v divácké anketě získali na sobotním galavečeru u příležitosti slavnostního zahájení jubilejní 80. sezony zlínského divadla.
Hru Zvuk slunečních hodin, která získala ocenění za nejoblíbenější inscenaci, uvedlo divadlo ve světové premiéře loni na začátku prosince. Autorkou knižní předlohy je zlínská rodačka Hana Andronikova, která za román získala cenu Magnesia Litera.
Román byl publikovaný v roce 2001, autorka zemřela ve svých 44 letech v roce 2011. Režie se ujala Natália Deáková, která v Městském divadle ve Zlíně hostovala poprvé.
V kategorii hereček obsadila druhé místo Markéta Holcmanová a třetí příčku Marie Vojtěchová. Mezi herci se za Radovanem Králem umístili Marek Příkazký a Gustav Řezníček. Vítěznou trojici inscenací doplnily muzikál Pretty Woman v režii Patrika Lančariče a komorní inscenace Dávno, dávno již tomu (Zpráva o pohřbívání v Čechách) v režii Jana Janči.
Stálice souboru
Ředitelka divadla Irena Pelková udělila Cenu ředitelky Městského divadla ve Zlíně herci Pavlu Leicmanovi, dlouholeté stálici souboru. Na zlínském jevišti se poprvé objevil v roce 1970 v inscenaci Gazdina roba.
„Nebýt pauzy mezi lety 1982 a 1993, kterou strávil v brněnském Státním divadle, byl by s ním spjat celých 55 sezon. Za dobu svého zlínského působení účinkoval v 181 inscenacích a ztvárnil řadu nezapomenutelných rolí – například Glostra v Králi Learovi, Bohumila Hrabala v inscenaci Život je zatraceně krásnej, promítače Freddyho v Bioráji, Dědečka v Saturninovi, Franceka v Maryši, Tartuffa či Laerta v Hamletovi,“ řekla v sobotu mluvčí divadla Pavla Evjáková. Diváci jej aktuálně mohou vídat v inscenacích Babička a Dnes večer nevařím.
Podtitulem nadcházejí 80. sezony divadla je Hrdinové mezi námi, divadlo nabídne osm nových titulů. První premiérou bude 20. září Ibsenova Nora.
Diváci se mohou těšit také na inscenaci zabývající se osudem obyvatel osady Ploština na Zlínsku za druhé světové války s názvem Tiše buší Ploština, na inscenaci Kryl přibližující život a dílo kroměřížského rodáka Karla Kryla či na současnou komedii Dietmara Jacobse a Moritze Netenjakoba Starý bílý muž, která bude uvedena v české premiéře.
Počítá se i s připomínkou historie divadla, a to pohádkou Hrátky s čertem od Jana Drdy, kterou před 80 lety zahajovalo divadlo svou činnost.