Nová sezóna s novým ředitelem. Činoherní studio v Ústí nad Labem představí Oidipa nebo Válku s mloky
Činoherní studio v Ústí nad Labem v pátek zahájí čtyřiapadesátou sezonu. Diváci uvidí na jevišti nové tváře, nové motto a jinou vizuální identitu. S novinkami se můžou návštěvníci seznámit od patnácti hodin ve foyer divadla. Součástí zahájení nové sezony bude i open-air představení Školy žen v parku naproti divadlu nebo komentované prohlídky budovy.
Od letošního srpna je novým uměleckým šéfem divadla Michal Hába, který se studiem dlouhodobě spolupracoval.
Činoherní studio v Ústí nad Labem zahajuje novou sezónu. Ponese se ve znamení konce starých časů. Divadlo předtím navštívila reportérka Českého rozhlasu Julie Konfalová.
„Přechod byl velmi pozvolný, protože jsme se s předchozím vedením divadlo snažili v klidu provést změnou. Ve výsledku se to projevilo v podtitulu pro novou sezónu: Konec starých časů? Odpověď na tuhle otázku jsou ‚nové radosti ve starém, dobrém činoheráku,‘“ navázal Hába na podtitul.
Ve znamení konce starých časů jsou i chystané premiéry divadla: „Je tam otázka toho, kam zmizela naše budoucnost, představy a přemýšlení o lepších světech. To se odráží třeba v Oidipovi, v repertoáru budeme mít i Válku s mloky. Ve Sluhovi dvou pánů se zase projevuje ta věc, že člověk musí mít dvě práce, aby se uživil.“
Hába se ve spojitosti se Sluhou dvou pánů srovnávání s ikonickou adaptací Národního divadla s Miroslavem Donutilem neobává. „Ať lidé klidně srovnávají. Donutit někoho k smíchu je velké násilí. Ale myslím, že máme dobře nastřeleno, protože tahle interpretace bude dost posunutá – hlavní roli bude hrát žena, ne muž,“ předpokládá.
Debaty a workshopy
Dalším důležitým prvkem je pro nadcházející sezonu i rozšiřující program. „Divadlo bude pokračovat například s workshopy pro mladé diváky Na jeviště. Chceme se co nejvíce věnovat rozšířujícímu programu. To jak číst to divadlo, je pro nás zásadní, není samozřejmé, že lidé čtou divadelní jazyk,“ říká Hába. Kromě toho do nové sezóny plánuje třeba veřejné debaty.
Herecký soubor doplnili hlavně herci z nezávislého divadla Lachende Bestien, kterého je Hába šéfem. „Těžko nezmínit Marka Kristiána Hochmana, který pobral všechny ceny za Vojcka, kterého ústečtí diváci budou moct vidět v Činoheráku. Je to Simona Zmrzlá, je to Ondřej Jiráček, ti všichni spolupracovali s Lachende,“ vyjmenovává ředitel.
Další změnou je i nová vizuální identita divadla. V té hrála donedávna největší roli fotografie, nově je to grafika. Divadlo řeší i to, co dál se svým dlouholetým symbolem, tedy s kovadlinou.
„Říkali jsme si, že by nás zajímal obrat ke grafice a písmu, které nechávají větší prostor imaginaci divákovi. Logo se mění v tom smyslu, že se víc vracíme ke kovadlině. Přišlo nám, že trochu mizela. Takže kovadlina bude znovu mnohem výraznější a bude se tu prostě bušit do kovadliny,“ těší se Hába.