Novým ředitelem pražského Národního divadla bude Glaser. Scénu povede od srpna 2028

Martin Glaser povede Národní divadlo v Praze od srpna 2028. Současný ředitel brněnského Národního divadla se nejprve vydal cestou přírodních věd. Pak vystudoval DAMU a už od studií pracoval jako režisér – nejprve v Jihočeském divadle, později právě v Brně. Druhé největší divadlo v Česku vede od roku 2013. Praha/Brno 13:32 3. února 2025

Ve funkci Glaser nahradí Jana Buriana. Jméno vítěze výběrového řízení oznámil ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Glaser za zásadní označil otevření rekonstruované Nové scény a potřebu plnohodnotné zkušebny, která by umožňovala zvýšit výnosy divadla plnějším obsazením scén. Zmínil potřebu úzké spolupráce s ministerstvem kultury a finanční náročnost úkolů, které bude Národní divadlo řešit.

Pro vedení baletního souboru počítá Glaser s jedním ze svých nejbližších spolupracovníků – Máriem Radačovským. Do čela operního souboru přivede Jiřího Heřmana, se kterým na místo šéfdramaturgyně přijde z Brna Patricie Částková. Glaser povede dialog se stávajícími uměleckými šéfy souboru Činohry Lukášem Trpišovským a Martinem Kukučkou a uvažuje o redefinici poslání Laterny magiky.

Brněnská výzva

Témata manipulace a zneužití moci jsou nejčastějšími, která Martin Glaser v činoherních i operních inscenacích zpracovává. Třeba ve hře Ztížená možnost soustředění od Václava Havla, kterou pod jeho vedením brněnské Národní divadlo nastudovalo před třemi lety.

„Ohlédnu-li se zpátky, tak nejenže vůbec nelituju, že jsem tenkrát výzvu, abych do Brna šel, přijal, ale musím říct, že tady zažívám pocit profesního naplnění,“ hodnotil předloni Martin Glaser ve vysílání Českého rozhlasu svých deset let v čele třísouborového Národního divadla Brno. Pojmem národní se, jak říká, nenechává příliš svazovat.

„To je něco, co vzniklo za dob národního obrození. Mělo to tehdy určitě velký význam. Pro mě je dnes důležitější to, jak divadlo funguje pro společnost. My bychom prostě měli mít odvahu mluvit o důležitých, třeba i nepříjemných věcech,“ míní.

„Divadlo je bytostnou součástí naší civilizace, našeho kulturního okruhu, protože ho už máme víc než 2000 let. Vymysleli jsme si ho, protože je to pro nás důležitý způsob, jak si nastavujeme zrcadlo, jak ze sebe vybíjíme nějaký běsy. Podstatné je, že kultura a umění je veřejná služba,“ uzavírá.

Z titulu ředitele Národního divadla Brno Martin Glaser působí i jako ředitel dvou mezinárodních festivalů Janáček Brno a Divadelní svět Brno.