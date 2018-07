Ondřej Brzobohatý: Občas si zanadávám i na politické výlevy individuí

„Když hrajete s kapelou, musíte publikum trošku urazit. Udělat si z lidí jemnou legraci, aby obecenstvo pochopilo – ne to, že máte navrch, ale že jste nad věcí a bez nervozity. Když se to povede lehkým vtipem, tak je to ideální,“ vysvětluje nedělní host Barbory Tachecí a Osobnosti Plus, herec a muzikant Ondřej Gregor Brzobohatý, jaký má fígl na své fanoušky. Praha 17:06 15. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Gregor Brzobohatý | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

„Jde to ale ruku v ruce. V průběhu vystoupení si zase kolikrát dělám legraci sám ze sebe. A to velice funguje. Obojí mají lidé rádi a je to moc hezké,“ dodává a pohotově reaguje na výzvu Barbory Tachecí, aby oslovil v tomto duchu velmi vzdělané posluchače Českého rozhlasu: „Odložte knihu Friedricha Niezscheho Ecce Homo a zaposlouchejte se do něžných slov Ondřeje Gregora Brzobohatého.“

Kouzlo osobnosti

Moderátorku zajímá, jestli se hudebník necítí být ve stínu svého slavného otce, herce a také muzikanta Radka Brzobohatého.

„Ba naopak, jako dítě jsem byl až příliš v jeho světle. Nesčetněkrát mně připomínali, že jsem jeho synem, a i to, že vše, co jsem v životě dokázal, bylo jen dílem protekce. Což většinou vedlo k mému hecu a tomu, že jsem se snažil dokázat opak. Tedy to bylo naopak ku prospěchu,“ vysvětluje.

Herec, moderátor, hudební skladatel a hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý se narodil 2. února 1983 v Praze. Známým se stal moderováním prvního ročníku soutěže Česko hledá SuperStar. Je synem populárního českého herce Radoslava Brzobohatého a herečky slovenského původu Hany Gregorové. Na základní umělecké škole se učil hře na housle, později absolvoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v oboru skladba, klavír a dirigování. Hrál v hudební skupině Bůhví, autorsky se podílel například na albech Sámera Issy. V Horáčkově lyrikálu Kudykam měl na starost hudební aranže a dramaturgii písní. Hrál právníka Marka Stránského v seriálu Ulice a učitele Adama Kábrta v seriálu Gympl s (r)učením omezeným. Moderoval mimo jiné Slavíka 2012.

Po otci také zdědil řadu fanynek, které chodí na jeho koncerty. „Když vidím věkový průměr publika, jsem si toho vědom. A vždycky, když po koncertě za mnou přijdou, řeknou, že milovali mého otce. Táta byl obrovsky galantní člověk. Gentleman, který měl v sobě špetku šibalství. Byla to krásná kombinace skutečného chlapa – nebyl jen laskavý, ale měl i svou jiskru. Myslím, že jsem tohle trošku od něj podědil a okoukal,“ odpovídá Brzobohatý na dotaz, zda získal po svém otci kouzlo osobnosti a obdiv a pozornost žen.

S úsměvem vzpomíná i na to, co ho na otci rozčilovalo. „Jako dítěti, ve věku asi devíti, deseti let, mně hrozně vadilo, když mě táta nutil hrát před vánočním stromečkem koledy. Myslím, že ještě nikdo tak rychle jako já koledy v životě nehrál,“ směje se a dodává: „Přitom mám koledy velice rád a rád je každý rok poslouchám. A zpětně mně to přijde velice krásné, stejně jako domácí koncerty s rodinou nebo s kamarády.“

Sleduji politické debaty

S pověstí velmi slušného člověka, jak Tachecí podotýká, si dokáže Ondřej Brzobohatý ale také zanadávat.

„Někdy i velice rád. A většinou na ty, kteří si to i zaslouží. Například na různé politické výlevy individuí, které se v politice pohybují. Sleduji rád občas politické debaty a často těmto lidem odpovídám za moderátora. Ale zásadně se k tomu potom vulgárně už nevyjadřuji.“