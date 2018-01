Satirická fikce Ondřeje Neffa: Československo se nerozdělilo a kope tunel

Je to už 25 let od okamžiku, kdy zanikla Česká a Slovenská federativní republika. Jenže - jak by vypadalo Československo v roce 2017, kdyby se nerozdělilo? Jaké problémy by Češi a Slováci řešili? Právě o tom je malá rozhlasová anekdota, kterou pro Český rozhlas napsal Ondřej Neff.

