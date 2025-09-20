Osm neznámých ostrovů, osm zvědavců a jejich příběhy. Naivní divadlo v Liberci obnovuje hru Ostrovy

Návštěvníci Naivního divadla v Liberci mohou v sobotu poprvé po více než sedmi letech vidět divadelní hru, které inscenační tým říká zkráceně Ostrovy. Diváci při sledování tohoto experimentálního představení sedí u dlouhého dřevěného stolu. Na něm se odehrává celkem osm příběhů z různých opuštěných míst naší planety, které zatím na mapě nenajdeme. Herci kromě toho v inscenaci využívají také tematické loutky.

Zleva ředitelka Naivního divadla v Liberci Kateřina Pavlů a dramaturg Vít Peřina na tiskové konferenci k mezinárodnímu soutěžnímu festivalu profesionálního loutkového divadla Mateřinka

Je to o objevování a prozkoumávání světa a přírody právě na těch odlehlých ostrovech, říká dramaturg Peřina (archivní foto) | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Celý název divadelní hry, která měla první premiéru už v roce 2018, zní: Jsou místa oblíbená tmou, kde nikde a nic na ostrovech se skrývá odlehlých. Herecký soubor se jí rozhodl dát druhou šanci a vrátit ji do svého repertoáru. Inscenace vznikla na základě knihy od Judith Schalansky.

„Je to kniha o různých ostrovech, na kterých se stalo něco zajímavého. Je to o tom, jak se chováme k přírodě, sami k sobě a k ostatním. Je to o přemýšlení,“ říká režisér inscenace Filip Homola.

Podle dramaturga Víta Peřiny hra nemá jasný děj, proto se snaží na diváka zapůsobit svou atmosférou. „Je to o objevování a prozkoumávání světa a přírody právě na těch odlehlých ostrovech. Ať už to dělá třeba expedice, která se někde na zamrzlém ostrově v Severním ledovém oceánu snaží na saních dostat co nejdál,“ popisuje Peřina.

„Je to ale i o situacích, kdy člověk dává přírodě a světu strašně zabrat,“ dodává. 

„Musím říct, že se v tom cítím velmi dobře,“ prozrazuje jeden z herců Adam Kubišta. „Bylo to zajímavé v tom, že jsme si mohli vyzkoušet velmi kontaktní práci s divákem. Zároveň ale musíme ctít jasně danou hranici mezi námi, tedy těmi, kteří něco aktivně vytváří, a diváky, kteří musí se sice musí pozorně dívat, ale nechtějí být do děje zataženi,“ přibližuje.

