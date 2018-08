Do ciziny jsem nešla za úspěchem, ale za zkušeností, říká primabalerína Daria Klimentová

„Na jevišti bylo jednodušší mít určitou sebedůvěru. Horší to bylo v baletním sále, kde seděly mé kolegyně metr ode mě a pozorovaly mě. Nemohla jsem se od toho odpoutat. Myslím, že mi to komplikovalo první roky kariéry a bylo to i dost vidět,“ dodává bývala baletka, která se dnes věnuje baletu v roli pedagožky.

Klimentová se baletu věnovala od pěti let. První, který ale viděla v divadle, byl až Ferda Mravenec v zahajovacím ročníku na konzervatoři, kde pokračovala ve studiu. „Nebylo to představení, které by mě vzalo za srdce a k baletu mě připoutalo, ale začala jsem si díky němu všímat balerín, kostýmů, sukní... To mě vzalo nejvíc,“ říká.

Po tříletém angažmá v Národním divadle, které získala po zakončení studia konzervatoře, odešla do baletního souboru v jihoafrickém Kapském Městě.

„Mám pořád malé sebevědomí, ale naučila jsem se to zakrývat.“ Daria Klimentová

„Nešla jsem tam za úspěchem, ale za zkušeností. Měla jsem veliké štěstí, že jsem přišla v Praze do angažmá v době, kdy se stal uměleckým ředitelem baletního souboru Vlastimil Harapes a dal mi velkou spoustu rolí. Nic mi tady nechybělo. Po vítězství baletní soutěže v jižní Africe mi tam ale nejdřív bylo nabídnuto měsíční hostování v Louskáčkovi, poté jsem dostala smlouvu. A brala jsem to jako velkou příležitost,“ říká primabalerína, která v budoucích letech získala desítky rolí a řadu prestižních ocenění po celém světě.

Psycholog mi nepomohl

Povolání baletky je psychicky náročné a například ve škole měli studenti tohoto oboru k dispozici vedle fyzioterapeutů také psychologa.

„Jednou v životě jsem psychologa také navštívila. Měla jsem skutečně málo sebevědomí. Bylo to těžké. Myslím, že jsem to nezvládla a že mi to moc nepomohlo,“ vysvětluje tanečnice, která se stala mimo jiné první sólistkou Anglického národního baletu.

„Bylo to v době, kdy jsem byla na vrcholu kariéry – přibližně před deseti lety. Čím více toho totiž dosáhnete, tím více musíte i dál dokazovat, že jste na správném místě a že na to máte,“ uzavírá téma.

DARIA KLIMENTOVÁ Bývalá primabalerína, taneční pedagožka a fotografka Daria Klimentová se narodila 23. června 1971 v Praze. Po absolutoriu na Taneční konzervatoři v Praze se stala na tři roky sólistkou baletu Národního divadla. Od roku 1991 působila ve všech angažmá jako primabalerína. V roce 1992 přijala angažmá v městském baletním souboru Kapského Města, od sezóny 1993 tančila ve Skotském baletu a od roku 1996 byla první sólistkou Anglického národního baletu. Do roku 2010 odtancovala přes tisíc představení. Vyhrála několik mezinárodních soutěží.