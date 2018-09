Simona Babčáková: Každý člověk je zajímavý. Je to jen o tom, jestli je ochoten se přijmout

„Býti aktivním občanem pro mě není otázkou toho, jestli mě to baví, nebo nebaví. Nazývám to určitým duchovním levelem. V okamžiku, kdy si člověk opravdu uvědomí a procítí, že je součástí celku, kdy vidí, že každá kapka ovlivňuje kvalitu moře, nelhostejnost vůči společnosti je pro mě věc základního charakteru,“ říká nedělní host Osobnosti Plus, herečka Simona Babčáková. OSOBNOST PLUS Praha 19:03 9. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Simona Babčáková | Foto: Marián Vojtek | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Nemůžu být nečinná, nemůžu to nedělat, protože mně to svědomí nedovolí. Jestliže si čistím zuby a chci se na sebe podívat do zrcadla, říct si: jo, byl to dobrý den, jo, Simono, jsi dobrý člověk a jo, tvůj život je zajímavý příběh, pak potřebuji tyto věci dělat,“ dodává.

Jsem ochotnější

Simona Babčáková ráda improvizuje a i v životě se snaží rozhodovat impulsivně a nepromeškat žádnou příležitost udělat krok dopředu.

Připouští přitom, že byla jako dítě motivovaná strachem a vzorci chování svých rodičů, teprve v dospělosti se od úzkosti a strachu ze života oprostila.

„Snažím se přijímat realitu opravdu takovou, jaká je, a prožívat ji jako dobrou. Jsem ochotnější přijímat úhly názoru, spolupracovat, sdílet a ve chvíli, kdy jsem v úzkých, si také třeba říct o pomoc,“ říká.

„Je mně v sobě milo a odráží se to i na mém jednání k okolí.“

Herečka Simona Babčáková se narodila 21. února 1973 v Šumperku. Vystudovala Zlínskou školu umění, improvizačnímu umění se učila u Jaroslava Duška. Jako divadelní herečka prošla scénami Městského divadla Zlín a pražského Divadla v Dlouhé, řadu rolí ztvárnila v Klicperově divadle v Hradci Králové, nyní vystupuje v Dejvickém divadle. Dvakrát byla nominována na Cenu Alfréda Radoka. Simona Babčáková

Každý je zajímavý

„Baví mě být zajímavá. Celkem by mě nebavilo být nezajímavá. Myslím, že je to součást sebelásky. Sebezájmu. Řekla bych, že každý člověk je zajímavý. Je to jen o tom, jestli je ochoten se přijmout a podívat se na sebe tímto pohledem,“ vysvětluje a poznamenává:

„Lidé, kteří sami sebe považují za zajímavé, stojí sami o sobě za to, aby si šli za svými zájmy, aby si plnili svoje sny. Aby dělali práci, která je baví, aby vytvářeli rodiny, ve kterých jsou šťastní, a aby si vytvářeli sociální skupiny přátel, ve kterých je jim dobře.“