‚Otevřel si hospodu, ale chodili mu tam lidi.‘ Hospoda Na mýtince měla u Cimrmanů premiéru před 55 lety

Hostinský, hrabě Zeppelin, vězeň Kulhánek a fiktivní dívenka Růženka. Postavy, které se v hlubokém lese, kudy nevede ani pěšina, potkaly poprvé přesně před 55 lety. Tehdy měla v Malostranské besedě premiéru hra Divadla Járy Cimrmana Hospoda Na mýtince. Byla první, kterou Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák napsali společně. Praha 16:16 17. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Divadlo Járy Cimrmana zahájilo svou 57. sezonu oředstavením Hospoda na mýtince | Foto: Libor Teichmann | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Zdeněk Svěrák na jevišti zatím sám zpívá árii tuláka a Miloň Čepelka ukryt v zákulisí mu pro jistotu napovídá první slovo dalšího verše.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přesně před 55 lety měla premiéru Hospoda Na mýtince, v reportáži Tomáše Malečka zavzpomínali Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka

„Proti těm předchozím třem, jako byl Akt, Vyšetřování ztráty třídní knihy a Domácí zabijačka, to bylo hledání. A Hospoda byla nalezení. My jsme hledali styl, jak vlastně ten Cimrman pro divadlo psal, jak by to mělo vypadat proti ostatním divadlům,“ vzpomíná Zdeněk Svěrák.

Hospoda Na mýtince byla první hrou, kterou napsali s Ladislavem Smoljakem dohromady.

„Cestou z Vídně přišel Láďa s nápadem představit Cimrmana jako autora operet. A to bylo správné rozhodnutí, protože opereta patřila k cimrmanově době,“ dodává.

Datum premiéry 17. dubna 1969 se ale do českých dějin zapsalo jinou, výraznější a neveselou událostí. „Skončil Dubček a nastoupil Husák. To byl ten zlomový den,“ upřesňuje Zdeněk Svěrák.

Výměna na pozici generálního tajemníka ÚV KSČ znamenala začátek období takzvané normalizace. „Nemohu zapomenout, jak nám pod okny Malostranské besedy jezdily obrněné transportéry. To jsme byli velmi vyděšení,“ přiznává Miloň Čepelka.

Příprava kulis k představení Hospoda Na mýtince | Foto: Tomáš Maleček | Zdroj: Český rozhlas

V Hospodě Na mýtince hraje lehce zápornou postavu hraběte Zeppelina. Alternoval ho Pavel Vondruška a zahrát si ji toužil také Miloš Kopecký, k tomu ale nikdy nedošlo.



„Co mě na tom baví? Já si uvědomuji, jak jsme byli zamlada bezstarostní a jak je ta hra hravá. Všechno šlo prostě tak svobodně a naivně,“ říká Svěrák.

Hospoda Na mýtince byla první cimrmanovskou hrou, která překročila hranici tisíce repríz. Dnes jich má 1181 a je tak druhým nejuváděnějším kusem.