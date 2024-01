Rivalitu mezi Hradcem a Pardubicemi nevnímám, jde nám o stejnou věc, říká divadelní dramaturgyně

Pro divadelníky není nic horšího než prázdné divadlo a herci, kteří nemají pro koho hrát. Východočeské divadlo Pardubice se ale potýká spíše s opačným problémem. Během vánočních svátků bylo vyprodáno do posledního místa. Skladbu her vybírá trio dramaturgyň. Jedna z nich, Anna Zindulková Hlaváčková, pro Český rozhlas Pardubice prozradila, co divadlo chystá pro následující měsíce.

