‚Lidi chodí rádi do divadla, aby viděli monstra.‘ Don Giovanni bude v pařížské opeře sexuálním násilníkem

Nikoli jako romantického hrdinu, ale jako sexuálního predátora představí pařížská opera ústřední postavu Dona Giovanniho. Pojetí slavného Mozartova díla, které mělo v roce 1787 premiéru v Praze pod titulem Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni, se tak přizpůsobí éře boje proti sexuálnímu obtěžování. Paříž 10:55 8. června 2019

Opera je příběhem šlechtice, který se pokusí znásilnit ženu, zabije jejího otce, jinou ženu chce odloudit jejímu snoubenci a opustí tu, která jej opravdu miluje, shrnula děj opery agentura AFP.

Belgický režisér Ivo Van Hove kus přizpůsobil současnosti. „Je to moderní interpretace, ne návrat do 19. století,“ řekl.

Připomněl, že v předminulém století, které bylo stoletím romantismu, byly snahy udělat z dona Giovanniho romantického hrdinu. I proto se opera začala nazývat pouze Don Giovanni. Ani Mozart podle něj ale postavu takto nezamýšlel.

Dona Giovanniho považuje režisér za operu o zneužívání moci. Hlavní aktér je podle něj predátor, který využívá svou moc, a to jak sexuální, tak emocionální nebo společenskou. „Je to monstrum, které lidi zbožňují, protože rádi chodí do divadla, aby viděli monstra,“ řekl Van Hove s nadsázkou.

Opera bude na programu od 8. června do 13. července. Nové uvedení nahrazuje dřívější produkci rakouského režiséra Michaela Hanekeho, jenž Dona Giovanniho situoval do kanceláří moderní pařížské mrakodrapové čtvrti La Défense.