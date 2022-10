‚Příběh, který zrodil její hudbu.‘ Publicista Klusák novou hrou přibližuje osudy legendární kapely ABBA

Přepsali hudební historii a úspěšně popřeli hned několik pravidel panujících ve světové popmusic. Švédská hudební skupina ABBA založená v roce 1972 dodnes dobývá svět. Na vrcholu slávy, po desetileté společné dráze si dokázali dát navzájem svobodu a vystoupit z kolotoče hudebního showbyznysu a vlastního úspěchu. Zajímavý osud kapely inspiroval i hudebního publicistu Pavla Klusáka k napsání hry s názvem ABBA - Scény z manželského života. Praha 15:26 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové skupiny ABBA v roce 2022 (zleva): Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskogová, Anni-Frid Lyngstadová a Benny Andersson | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

Rozhlasová premiéra hry ABBA - Scény z manželského života připadá shodou okolností na dvojité výročí, skupina byla založená v roce 1972 a svoje aktivní koncertní i nahrávací období skončila v roce 1982. Co tě na legendární švédské kapele s odstupem oslovuje víc - její hudba nebo její příběh?

Příběh, který zrodil její hudbu. To, co se dělo mezi čtyřmi členy skupiny a jejím manažerem Stigem Andersonem, je tak pozoruhodné, že jsem tomu věnoval tuhle hru. Pro mě je to story o smlouvách a o lásce. O světě pop music, který vytváří na hvězdy občas šílený tlak a na oplátku se mu může dostat překvapivé reakce. Při psaní jsem měl nesmírně dobrý pocit z toho, že Agnetha, Frida, Björn i Benny jsou naživu, nikdo nezahynul, a zároveň se už nedotýkají své staré hudby, nerozmělňují ji revivalem. To se po dokončení první verze hry změnilo, ABBA se znovu sešla - ale i v tom se dalo najít logické pokračování předchozího příběhu.

Jste hudební publicista, historii kapely ABBA jste mohl pojednat v nějakém „serióznějším“ formátu, třeba v rámci rozhlasových pořadů, do kterých obvykle přispíváte. Jak se stalo, že se vám zrovna v tomhle případě vyvrbil text, ve kterém nad publicistikou získaly převahu hravost a dialogy?

Přednáším občas na UMPRUM současným umělcům o experimentální hudbě, ale i o politice popkultury. Když jsem si chystal přednášku o ABBĚ, přistihl jsem sám sebe, že to celé stylizuju jako divadlo a že mě to velmi vzrušuje. Že mám před sebou na talíři báječné drama: a Google mi potvrdil, že tuhle story přede mnou ještě nikdo nesepsal do dramatu.

Příběh švédské hudební ultralegendy inspiroval hudebního publicistu Pavla Klusáka k napsání hry s názvem ABBA - Scény z manželského života. Oslovil několik přátel, se kterými scénář vícekrát úspěšně provedli na veřejnosti v podobě scénického čtení. Na jeho základě vznikla ve studiu JÁMOR v Praze rozhlasová inscenace, kterou režíroval Petr Marek a jako zvukař na ní spolupracoval Ondřej Ježek. V hlavních rolích účinkují Ester Geislerová, Aňa Geislerová, Petr Marek, Prokop Holoubek, Ondřej Bauer, Petra Nesvačilová a Pavel Klusák.

Žádný scénář jsem už dlouho nevytvořil, ale tady jsem měl pocit, že jen zapíšu, co vím, a trochu to vyhrotím, nastylizuju. Všechno bláznivé, tragikomické a úžasné v příběhu už bylo. Mám klasickou publicistiku rád a pořád je dost prostoru, abych se v ní zlepšoval: ale taky pokládám za součást práce hledat nové formáty a používat imaginaci. Proto tu a tam pracuji na filmu, na specifické formě audioseriálů, teď jsem odevzdal časopiseckou povídku. Má letošní kniha Uvnitř banánu je malou encyklopedií hudebních outsiderů a mystifikátorů, ale obsahuje i určitou hru: psal ji nespolehlivý publicista.

Do jaké míry bylo psaní o ABBĚ spojené s pátráním a získáváním informaci? Odkud jste je vlastně čerpal?

O ABBĚ toho bylo napsáno tolik! Čerpal jsem z řady běžných životopisů. Žádná tajemství. Jen jsem nad určitými motivy víc žasl a nasvítil je reflektorem-boďákem, podle kterého ABBA nazvala svoje album a písničku Super Trouper. Scénáře o životě hvězd se hodně točí kolem jejich citového života a trápení. Tady je to zčásti taky tak: ale zajímá mě absurdní svět showbyznysu, proto vyprávíme i o jeho fungování.

Manažer Stig byl mimořádná osobnost: pro mě je například velkým problémem mainstreamizace superhvězd jako je ABBA, to, jak si berou veřejný prostor po celém světě. Ale Stig zároveň zajistil obrovské peníze nejen pro ABBU, ale i pro švédské hudební školství na dlouhá léta. Příběh, jak si od Sovětského svazu nechal za hudbu ABBY platit ropou, je neodolatelný. Mimochodem, byl by z toho i krásný film.

Jste ročník 1969, zaznamenal jste jako kluk písničky ABBY v době, kdy čtveřice ještě hrála a vystupovala? Jaký jste k ní měl vztah?

ABBU jsem poslouchal poprvé pořádně v devadesátých letech: tehdy nastala zvláštní průrva v jejich popularitě, já si to naposlouchával a okouzloval mě pop, na němž bylo zřejmé, že není angloamerický.

Na základce jsem ABBU vnímal jako trend, jejž vyznávali hlavně spolužáci, kteří měli na rozdíl ode mě přístup k západoněmeckým suvenýrům. Babička mě vzala na koncertní polodokument ABBA ve filmu do pražského kina U Hradeb. Moc mě to nevzalo, bylo mi deset - a mám podezření, že kdybych zažil tehdejší šílení fanoušků jako dospělý, bylo by mi ještě víc cizí. Dnes mi připadá řada jejich písní velmi fajn - Summer Night City, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), S. O. S.. Zvláštní slabost mám pro „nehitové“ rozchodové album The Visitors a pro jejich kostýmy.

Rozhlasová inscenace z větší části převzala obsazení scénického čtení, se kterým jste scénář několikrát při různých příležitostech uvedli. Jak se dala tahle sestava dohromady?

Psal jsem text s představou, že ho někde zahrajeme jednou s přáteli. Na vernisáži děl Ester Krumbachové jsem pak potkal Ester Geislerovou a bylo mi jasné, že je to Agnetha. Ester svou přátelskostí, důvěrou a energií udělala pro vznik projektu mnoho, strhla ostatní: svou sestru Aňu, filmaře, divadelníka a muzikanta Petra Marka, jeho kolegu z kapely Midi Lidi Prokopa Holoubka.

Když přišlo na postavu manažera Stiga, zjistili jsme s Petrem Markem, že oba chceme oslovit Ondřeje Bauera z divadla Vosto5; roli „všech fanynek světa“ přijala Petra Nesvačilová. Čtené divadlo pak proběhlo opakovaně na různých místech republiky: řekl bych, že se mohlo uskutečnit jen proto, že jsme spolu autenticky rádi. Mimochodem, já mohu v představení účinkovat jen proto, že jsem si napsal roli hudebního publicisty, vlastně sebe sama. Nikoho jiného bych ztvárnit nedokázal. Snad se hraju uvěřitelně.

Večerní drama Pavla Klusáka ABBA – scény z manželského života si můžete poslechnout v úterý 25. října 2022 od 20.00 na stanici Český rozhlas Vltava.