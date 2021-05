Herečka a moderátorka Pavlína Filipovská: První vystoupení v rozhlase mi zkazilo slovo čtyřlístek

Zpěvačku, herečku a moderátorku Pavlínu Filipovskou, které je v pátek 80 let, proslavilo hlavně účinkování v divadle Semafor v 60. letech. Její hity Kapitáne, kam s tou lodí, Proč se lidi nemaj rádi nebo Včera neděle byla, jsou známé dodnes. Poslední jmenovaná dokonce držela rekord v prodejnosti mezi singly neuvěřitelných 25 let. Praha 12:49 28. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka, herečka a moderátorka Pavlína Filipovská | Zdroj: Profimedia

Pavlína Filipovská od roku 1958 vystupovala v televizních pořadech pro děti. Už v následujícím roce se představila jako herečka zpěvačka v divadle Semafor. Dcera slavného herce Františka Filipovského později působila i v divadlech Apollo a Rokoko.

První vystoupení v rozhlase mi zkazilo slovo čtyřlístek, říká herečka Pavlína Filipovská, která slaví osmdesátiny.

V nedávném rozhovoru pro Český rozhlas mimo jiné vzpomínala právě na své první vystoupení v rozhlase, když jí byly teprve čtyři roky: „Já jsem odmala, a trvá to dodnes, byla zamilovaná do rozhlasu stejně jako táta. Vždycky si dal text pod paží a jednou mě vzal s sebou a pro mě to byl svátek, mohla jsem dokonce i do režie…“

Tehdy režisér Karel Pech vysílal v neděli pravidelný živý pořad S vámi v Praze. Napadlo ho, že jednu větu by mohla říct i Filipovského dcera. Od té doby, jak sama, říká, nemá ráda slovo čtyřlístek.

„Prostě mě pustili za mikrofon, což samo od sebe byl omamné. Já jsem seděla na židli, vedle mě stál pan Höger a Bohuš Záhorský. Rozsvítila se červená, režisér Pech mávnul a oni jeli podle textu a došlo na mě, jenže v ní bylo tohle ošidný, český, krásný, štěstí přinášející slovo. Já jsem s ním dlouho zápasila. Než ze mě ten čtyřlístek vypadl, tak prostě uběhlo moc rozhlasových času a ten, jak všichni víme je cenný a velmi hlídaný“ vzpomínala v dubnu letošního roku Pavlína Filipovská. Později pro rozhlas vytvořila řadu pořadů nejen o muzice, ale také třeba o historii.

Štěstí na velké osobnosti

Od úplných začátků své kariéry narážela podle svých slov na samé osobnosti. Jejím velkým vzorem byla kolegyně Ljuba Hermanová, se kterou sdílela divadelní šatnu. Zahrála si také několik drobnějších rolí ve filmu - za všechny třeba Konkurs nebo Kdyby tisíc klarinetů.

Brzy si jí všimla i televize, prosadila se v písničkových soutěžích a zazářila v módních twistových rytmech. V hitu s názvem Nej, nej, nej vytvořila oblíbený tandem s Josefem Zímou. Od 70. let se postupně začala uplatňovat jako televizní i rozhlasová moderátorka, pravidelně vystupovala se svým písničkovým pořadem.

Televize jí přinesla řadu příležitostí, například v seriálu Píseň pro Rudolfa III. či Bejvávalo. Zaujala v seriálu Babiččina krabička, který s nadhledem inscenoval šlágry uplynulých desetiletí. Úspěšný byl také její televizní pořad Dostaveníčko v režii Zdeňka Podskalského. První díl vznikl v roce 1976, který moderovala společně s Milošem Kopeckým.

Ostatně o mnoha setkáních s legendami české kultury – třeba Stellou Zázvorkovou nebo Natašou Gollovou - napsala v roce 2010 knihu s názvem Bylo nebylo. Filipovská je potřetí vdaná, jejím druhým manželem byl zpěvák Petr Spálený, s kterým má dcery Pavlínu a Johanu. Potřetí se provdala za Lubomíra Trávníčka. Její dcera Pavlína Wolfová je publicistkou a moderátorkou.