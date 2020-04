Dramaturg Husy na provázku, který dělal poradce Havlovi. Petr Oslzlý slaví 75. narozeniny

Pozice dramaturga v divadle se může zdát na první pohled nevděčná. Není vám věnována taková pozornost jako hercům nebo režisérům, lidé vás zaměňují s dramatiky a někdo třeba ani vůbec neví, co vlastně dramaturg dělá. Petr Oslzlý - jedna z nejvýraznějších postav brněnského divadla Husa na provázku v neděli slaví 75. narozeniny. Brno 11:25 26. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dramaturg Petr Oslzlý | Zdroj: Profimedia

Divadelník, dramaturg, scenárista, herec, pedagog.

Nejvýznamnějším z vyjmenovaných přívlastků je ale nejspíš právě dramaturg, konkrétně v brněnském divadle Husa na Provázku. Tento soubor v současné vynucené kulturní pauze každý všední den předčítá na svém facebookovém profilu.

Právě toto divadlo přineslo Oslzlému dlouhodobou spolupráci s režiséry jako Peter Scherhaufer nebo Zdeněk Pospíšil. Do brněnského souboru nastoupil v roce 1972. Vedle dramaturgické práce si i sám zahrál v několika inscenacích, napsal desítky scénářů a působil tam i jako umělecký šéf.

O svých začátcích v Huse na provázku vyprávěl například ve své vlastní knize Divadlo Husa na provázku 1968(7)-1998, v desetidílném rozhlasovém dokumentu s názvem Osudy Petra Oslzlého nebo v rozhovoru s Ivanou Chmel Denčevovou.

„Mě do té Husy vyslal můj životní učitel Bořivoj Srba. On byl zakladatelem Husy na provázku. Vytvořil koncept její nepravidelné dramaturgie. Ale posléze byl tou nastupující normalizační mocí odstaven. Z Husy odstoupil a mě tam za sebe vyslal. Pro mě to byl životní dar.“

Role v Národním divadle

Jeho divadelní život není ale spojený jen s touto scénou. Od roku 1993 byl zároveň řiditelem Centra experimentálního divadla, které sdružuje i scény HaDivadlo a platformu Terén. V Národním divadle se představil dokonce i jako herec.

Své dramaturgické dovednosti Oslzlý uplatnil například i v Divadle Bolka Polívky, kde spolupracoval třeba na inscenacích Zapomenuté světlo, Šašek a královna nebo DNA.

Aktivní byl ale i ve společenském životě. Od poloviny 80. let organizoval s přáteli v Brně tzv. Podzemní univerzitu, tedy bytové semináře britských odborníků, kteří přicházeli s tím, o čem se na vysokých školách v Československu přednášet nesmělo.

Dále také pracoval jako poradce prezidenta Václava Havla v otázkách kultury, byl jedním ze zakládajících členů Občanského fóra a od roku 2018 je rektorem brněnské JAMU. Ještě dva roky předtím získal Cenu ministra kultury za celoživotní práci v oblasti alternativního a studiového divadla.