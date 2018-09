Z divadla do bazénu. Umělci museli kvůli opeře Poslední pólo do plavek

„Je to dílo, které se jmenuje Poslední pólo. A je napsané přímo pro lázně. To znamená, že se odehrává v bazénu a pěvci budou v plavkách,“ přibližuje operní inscenaci vytvořenou pro prostory lázní pro Český rozhlas Brno dramaturg Boris Klepal.

„Jedná se o dva staré muže, kteří se rozehrávají před svým posledním zápasem. Při tom odkrývají jakési staré rány. Je to krátké drama, ke kterému i v lidském životě občas dojde,“ doplňuje.

Diváci budou celé představení, při kterém vystoupí i brněnské akvabely, pozorovat z ochozu nad bazénem. Autorem hudby je šéfdirigent Orchestru Janáčkovy opery Marko Ivanovič.

„Prostor má relativně velký dozvuk, je tam vlhko, takže i proto padla volba na hudební nástroje, které jsou ve vlhku schopné hrát. V tomto případě akordeon a nástroje bicí,“ vyjmenovává Ivanovič.

„Stejně tak způsob zpěvu nesmí být příliš rychlý a uspěchaný, ale musí být pojatý tak, aby srozumitelnost byla zachována i v takovémto prostoru,“ dodává.

Jedním z pěvců v opeře Poslední pólo je i Tomáš Krejčí. „Je to první taková zkušenost a je to opravdu docela náročné,“ směje se.

„S tou vodou není člověk tak úplně sžitý, takže když zpíváte, tak vám občas něco šplouchne do nosu. Ale co se týká akustiky a poslouchání, tak je to moc fajn. Jsme docela překvapení, že v tomto prostoru je to zvukově zajímavé,“ podotýká Krejčí.

Premiéru opery Poslední pólo uvedl brněnský spolek Hausopera v neděli v 19.00 v lázních Rašínova. Další možnost budou mít zájemci 12. a 14. října.