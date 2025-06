Povodní poničené divadlo v Krnově tento rok neotevře, město vrací předplatné

S Marcelou Procházkovou právě chodíme po prknech, co znamenají svět, a z jeviště koukáme do hlediště. „Sedačky jsou částečně odmontovány a zbytek je zabalen do fólií tak, aby se zamezilo zaprášení a dalšímu případnému poničení. Vlna z dvou stran nouzových východů zasáhla do čtvrté řady. Zničila koberce a sedačky – naštěstí chytla jenom ty kovové nožičky, takže sedačky nejsou zničené. Stačí je umýt a budou zase zpátky namontovány,“ popisuje škody.

Sestupujeme do sklepa divadla. Právě to je srdce celého prostoru. Jsou tady jevištní tahy, motory, ovladače, jističe. „Elektřinu se nám do budovy povedlo vrátit zatím pouze zčásti a díky mému kolegovi, který je elektrikář. V některých částech nám jde proud a v některých částech nám dokonce už teče voda,“ dodává Procházková.

Do návratu diváků má ale divadlo daleko a Krnov teď pracuje na opravách. Město chce, aby se podobný scénář v případě dalších povodní neopakoval. „Plánujeme, že rozvodné skříně a další technologii přemístíme ze suterénu na nově vytvořenou podestu v prvním patře v místě staré kulisárny, abychom předešli jejich zatopení při případné další povodni,“ vysvětluje mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Rekonstrukce divadla má trvat zhruba rok a půl. I proto se jeho vedení rozhodlo vrátit lidem předplatné. Opona se tak zvedne nejspíše v září roku 2026.