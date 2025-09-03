‚Projev vděčnosti a lásky.‘ Divadelní sezonu v Plzni zahájil průvod nesoucí jméno herce Vendelína Budila
Centrem Plzně v úterý prošel jubilejní desátý průvod Vendelín. Umělci plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla se tak rozloučili s létem a přivítali novou divadelní sezonu v rozmanitých kostýmech a za doprovodu hudby. V čele průvodu jel kočár s Vendelínem. Tato postava ztvárňuje významného plzeňského herce, režiséra a ředitele Vendelína Budila, který jako první šéfoval Městskému divadlu od jeho otevření v roce 1902.
Jubilejního desátého průvodu se účastní i ředitel divadla Martin Otava. „Když jsem dělal koncepci pro pozici ředitele tohoto divadla, tak jsem měl takové desatero bodů, které jsem chtěl okamžitě realizovat, například oživit lochotínský amfiteátr, otevřít divadlo veřejnosti a samozřejmě také průvod Vendelín,“ popsal Otava.
„Jestli někdo pro Plzeň něco udělal, tak to byl právě Vendelín, ředitel Velkého divadla, které otvíral a budoval. My sezonu v divadle otevíráme naším průvodem Vendelín, abychom mu prokázali vděčnost a lásku za to, co pro Plzeň a pro nás udělal,“ vysvětlil ředitel divadla.
Letos představuje Vendelína Budila herec Zdeněk Hruška. „Je to čest, když můžu ztvárňovat tak významnou divadelní osobnost, jako byl Vendelín Budil,“ uvedl herec.
„Když dříve přijela kočovná divadla nebo cirkusy, tak je doprovázely průvody městem a vesnicemi, které diváky lákaly na představení. Trošku se k tomu vracíme a věřím, že tím své diváky nalákáme do této sezony,“ popsal Hruška, co pro něj akce znamená.
Plzeňské loutky baví Japonce. Divadlo Alfa dostalo pozvání od předního japonského souboru
Číst článek
„Tímto otevíráme divadelní sezonu v Plzni,“ uvedla na pódiu radní pro kulturu Eliška Bartáková (ANO). Na závěr se soubory divadla připravily pro diváky vystoupení, kterým byl furiant z Prodané nevěsty v podání orchestru opery Divadla Josefa Kajetána Tyla.
Zazněla také árie z opery Trubadúr. V letošní sezoně čeká na diváky celkem čtrnáct premiér, mezi nimi třeba činohra Heda Gablerová nebo balet La Bayadère.