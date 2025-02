Prostor ARCHA+ cílí na mladou generaci. Nechceme to dělat pro ně, ale spolu s nimi, tvrdí kurátor program

„To, že někdo dá mladým tvůrcům pozornost a prostor a řekne jim, jak na to, je podle mě projekt k nezaplacení. A nám se to teď v těch reakcích vrací,“ říká o prostoru ARCHA+ kurátor programu Štěpán Kubišta pro Český rozhlas. V kulturních vodách už se pohybuje léta, zkušenosti má jako ředitel Nové scény Národního divadla a také spoluzakládal Jatka78. Praha 13:46 23. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bývalý šéf Divadla Archa Ondřej Hrab oslovil Štěpána Kubištu s tím, aby vymyslel koncept pokračování tohoto divadla. A on se rozhodl vytvořit prostor pro mladé, především ve věkové skupině 15 až 29 let.

Poslechněte si rozhovor s kurátorem programu ARCHY+ Štěpánem Kubištou

„Máme skvělé ohlasy. Je vidět, že projekt tohoto typu, tedy dát mladým lidem profesionální zázemí a přístup, tu chyběl. Ze začátku jsme se setkávali s názory, že je nesmysl dávat mladým lidem profesionální prostor v super divadle v centru Prahy, protože ta kultura má začít v kanálech a na předměstích. Já s tím naprosto nesouhlasím. Blbost jak blázen,“ říká.

Mladší publikum míří třeba do divadla Minor nebo Divadla Spejbla a Hurvínka, starší mládež ale takovou instituci nemá. Prostor ARCHA+ by tak pro ně chtěl být místem umění i zábavy.

„Nejenom, že mají jiný vkus a zajímají je jiné věci, ale komunikují po jiných kanálech, jiným jazykem a je potřeba tu dramaturgii pro ně nějakým způsobem připravovat. Ale to naše hlavní motto je, že to nechceme dělat pro ně, ale chceme to dělat s nimi,“ vysvětluje Štěpán Kubišta.

Participovat na tvorbě nemusí nutně jen umělci. „Mohou participovat tak, že o tom budou referovat, psát, dělat tomu propagaci, produkci, naučí se svítit atd. Ten program není klasické repertoárové divadlo, my máme strašně moc akcí. Na letošek jich máme naplánovaných asi 240. Jsou to rozličné akce od přednášek, workshopů po koncerty.“

Na programu je například i Debata pro loutky, o co jde? Jak se daří získávat peníze pro ARCHU+? Poslechněte si celý rozhovor výše.