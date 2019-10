‚Nebála se postavit komunistickému zlu'. Významné osobnosti reagují na úmrtí Vlasty Chramostové

Za skvělou herečku a odvážnou ženu označilo ministerstvo kultury Vlastu Chramostovou, která zemřela v neděli ráno. Její umělečtí kolegové a politici na ní obdivovali mimo jiné schopnost kritického pohledu a odstupu. Signatářka Charty 77 zemřela v neděli ve věku 92 let. Praha 12:30 6. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tehdejší ministr kultury Daniel Herman uvedl 1. září 2015 v Praze herečku Vlastu Chramostovou do síně slávy Národního divadla. | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Chramostová spojovala 20. a 21. století české kultury a politiky a nikdy neztratila schopnost kritického pohledu a odstupu, uvedl v reakci na hereččino úmrtí ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant. V československé a české kinematografii podle něj zůstává Chramostová neobyčejně silnou, monumentální osobností. „Patos, který herce dokáže tak často zradit, ji vždy posiloval a byl autentickou součástí jejího působení v divadle, ve filmu i ve společnosti,“ dodal.

Ve věku 92 let zemřela herečka Vlasta Chramostová. Jako jedna z prvních podepsala Chartu 77 Číst článek

„Jsem přesvědčena o tom, že o jejím životě by se dal natočit hollywoodský trhák,“ řekla pro Radiožurnál herečka Eva Salzmanová.

Herec David Prachař, který se s herečkou setkal mimo jiné v Divadle Kolovrat a byl s ní v poslední době v užším kontaktu, obdivuje na Chramostové schopnost vrátit se na jeviště po dvacetileté pauze, vynucené podpisem Charty 77. „Je to obdivuhodné a ojedinělé,“ řekl Prachař a dodal, že i návrat po mnohem kratší době bývá pro herce těžký.

Když byl člověk vedle této herečky, tak netrpěl žádnou újmou, uvedl Prachař pro Radiožurnál. „Dala mi jednu velkou hereckou radu a to, aby člověka ze svého zaměstnání nedělala žádnou velkou vědu a spíš to, co dělá, byla kontinuita s jeho životem. Aby člověk za něčím stál, něco si myslel a byl věrný svým názorům a své životní filosofii,“ ocenil na své kolegyni.

Petr Fiala

@P_Fiala Vlasta Chramostová byla nejen vynikající herečka, ale také statečná žena, kterou osud nešetřil v osobním ani v pracovním životě. Její otevřenost, odvaha a vytrvalost, s nimiž se dokázala postavit nepřízni doby, pro nás zůstavájí stejně významné a inspirující jako její umění. 2 105

Podle něj byla Chramostová jedním z mála lidí, kteří dokázali otevřeně psát o svém vztahu ke vstupu do komunistické strany. „Od té doby jsem nic tak svobodného a objektivního nečetl,“ uvedl herec. „Vlasta byla až do konce života velmi aktivní a zajímala se o dění. Nerezignovala ani ve svém věku na to, co se děje. Byla strašně živá,“ dodal, že až do své smrti byla herečka schopná nadhledu.

Podpis Vlasty Chramostové pod Chartu 77 byl pro disent významný díky její známosti i schopnosti sdružovat lidi, uvedla bývalá disidentka Petruška Šustrová.

Odvážná žena, vzácný člověk

Chramostovou označil Petr Fiala (ODS) za ženu, kterou osud nešetřil v osobním ani pracovním životě. „Její otevřenost, odvaha a vytrvalost, s nimiž se dokázala postavit nepřízni doby, pro nás zůstávají stejně významné a inspirující jako její umění,“ pokračoval Fiala.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se na svém twitteru nechal slyšet, že odešla vynikající herečka a statečná žena. Podle Jiřího Pospíšila (TOP 09) nás opustila žena, která se nebála postavit komunistickému zlu a bojovat za svobodu a demokracii.

Ministerstvo kultury

@MinKultury Zpráva, kterou přijímáme s velkým smutkem a lítostí: ve věku 92 let zemřela paní Vlasta Chramostová. Skvělá divadelní a filmová herečka, jedna z prvních signatářek Charty 77, odvážná žena, vzácný člověk. Odpočívejte v pokoji... 11 57

„Měla vnitřní morální pevnost, kterou neotřáslo ani dvacet let zákazů a perzekucí. Takoví lidé jsou vzácní,“ zveřejnil na twitteru senátor Pavel Fischer (nestraník).

Zármutek na úmrtím Vlasty Chramostové vyjádřilo ministerstvo kultury. „Skvělá divadelní a filmová herečka, jedna z prvních signatářek Charty 77, odvážná žena, vzácný člověk,“ charakterizovalo ji ministerstvo na svém twitterovém účtu.