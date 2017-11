Propad společnosti je výsledkem toho, kdo vládne, říká herečka Tereza Kostková

„Maminka říká, že jsem celý táta. Když se třeba hlučně smějeme v divadle, tak si to myslí. Stejně tak, že řídím jako táta… z toho mám radost. Někdy udělám na jevišti gesto a vím, že je stejně jako i můj hlas v ten moment celý táta. Za chvíli udělám jiný pohyb a je to celá máma. Jen na malou pikosekundu si tohle člověk uvědomí. Nejvíc ale myslím, že máme s tátou společný smysl pro humor,“ říká nedělní host Barbory Tachecí a Osobnosti Plus. Praha 14:20 26. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Dlouho mě slušnost válcovala na úkor mé osobnosti a mého ženství. V životě zjistíte postupně, že lidi pouštíte někam, kam nechcete. Učila jsem se nechodit za tuto hranici. Je potřeba si říct: já jsem to dovolila a teď to zavřu. Myslím, že za to, jak člověku je, nemohou druzí. Můžeme za to sami a to, že si proto postavíme mantinel, není špatně. Je to jen obrana a je to v pořádku,“ říká herečka pro Český rozhlas Plus.

Jako herečka nechci být spojená s politikou

„Herec má jedno výsadní postavení. Byl vždycky kašparem krále a královny, vždycky si může udělat srandu a být v opozici i s člověkem, kterého si váží. Může nesouhlasit. Měl by být zrcadlem společnosti. Kdybych šla do čehokoli politického, popřela bych velkou část své osobnosti,“ vysvětluje Tereza Kostková, proč se nechce věnovat moderování politických pořadů.

„Všechno, co žiji, co žijí jiní, co žije společnost, je použitelné pro divadlo - k otočení, ke komentáři, k sarkasmu, humoru nebo k pláči. Je to použitelný materiál pro to, abychom se na to mohli podívat jinak. Ve chvíli, kdybych se spojila s čímkoli politickým, musela bych tuhle stránku v sobě popřít. Popřela bych tím velkou část svého já, protože jsem duší herečka,“ dodává.

Jsme na vlně dolů

Politickou a společenskou situaci současnosti nazývá herečka pádem Říma. „Celý svět, včetně Česka, jsme na vlně dolů, myslím si. A těch čtyřicet let komunismu a doba po revoluci, která se uchopovala různě, se nemohly na lidech nepodepsat. Tohle vše dělá strašný propad a pro lidi začíná být normální to, co by pro ně normální být nemělo.

Rozhodně mně to nebere lásku k vlasti, k mé krvi a k místu, kde vyrůstáte a máte rodinu a přátele. I vláda a instituce do mé vlasti patří. Ale tento stav je výsledek toho, kdo vládne. Všechno kleslo, především lidsky, ale ve všem,“ dodává.