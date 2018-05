Šéfovi brněnského divadla připomnělo přerušení hry nástup fašismu. Kritizoval ‚liknavý‘ postup policie

Ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser označil sobotní narušení kontroverzní hry Naše násilí a vaše násilí za překročení hranic a varovný signál společenského vývoje. Událost, kdy asi 20 aktivistů vstoupilo na jeviště a bránilo hercům pokračovat, mu připomněla scény z filmů o nástupu fašismu. Brno 14:10 27. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující před brněnským Divadlem Husa na provázku | Foto: Igor Šefr | Zdroj: ČTK

Aktivisté podle Glasera chtěli vzít spravedlnost do vlastních rukou. „Snaha zakazovat nějaké umění je vždy něco nebezpečného,“ zdůraznil ředitel.

Představení chorvatského režiséra Olivera Frljiče tvořilo součást festivalu Divadelní svět organizovaného Národním divadlem Brno.

Glaser nelituje rozhodnutí zařadit na program inscenaci, která je kritická k současné Evropě a využívá provokativní prostředky. „Stojím si za tím, byť jsme neviděli představení v klidu,“ uvedl.

Vystoupení aktivistů z hnutí Slušní lidé podle něj dalo představení ještě další, naléhavější kontext. Zvýraznilo téma celého letošního festivalu, jímž je svoboda a její křehkost.

Nahota není ničím mimořádným

Část publika, zejména příznivci Slušných lidí v modrých tričkách, začala po několika minutách představení hvízdat, dupat, pak vtrhli přímo na jeviště, utvořili řetěz a natlačili herce dozadu ke stěně z benzinových kanystrů.

Reagovali tak na scénu, kdy se herci svlékli donaha a začali se objímat a dotýkat. Aktivisté žádali představení ukončit a odešli až po desítkách minut, když je k tomu vybídli policisté z antikonfliktního týmu.

Nahota, která byla bezprostředním spouštěčem protestu v sále, není podle Glasera na evropských jevištích v posledních 20 či 30 letech ničím mimořádným. „Už dlouho je to součást běžné inscenační výbavy,“ doplnil.

Předem diskutovaná scéna, v níž herec ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimskou ženu, představení završovala. Aktivisté Slušných lidí už v tu chvíli v sále nebyli.

Liknavý přístup policie

Herci, kteří v představení účinkují, jsou podle Glasera na různé protesty zvyklí i z jiných měst, kde hostovali. Kdykoliv se ale něco začalo dít přímo v sále, okamžitě prý zasahovala policie. Postup brněnských policistů označil Glaser za liknavý.

Antikonfliktní tým podle něj do sálu vstoupil až po mnoha telefonátech a žádostech. Glaser s rektorem Janáčkovy akademie múzických umění Petrem Oslzlým také osobně šli za velitelem zásahu.

Podle policejního mluvčího Pavla Švába byli policisté připravení v blízkosti divadla. Neměli informace o násilném jednání. Uvnitř byla bezpečnostní služba zajištěná pořadateli.

Glaser se ale domnívá, že policie měla zasáhnout už v situaci, kdy na jeviště koordinovaně vstoupila skupina aktivistů a začala herce natlačovat ke stěně. Přece nelze čekat, až někdo začne něco ničit nebo dojde k násilí, míní Glaser.

,Pokud nejste úchyl...‘

Hnutí Slušní lidé, jehož příznivci hru narušili, hrozí ještě důraznější reakcí v příští podobné situaci.

„Nechceme, aby se podobné provokace v Brně v budoucnu konaly. A naše reakce bude ještě důraznější. Nechceme, aby se podobné prasárny platily z našich daní. Vždyť nemusíte být věřící, a pokud nejste úchyl, je vám z takového ‚představeni‘ zle,“ napsali na své facebookové stránce.

Slibují také na podzim, tedy po komunálních volbách, vyhodit ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera.

Hnutí vzniklo v roce 2016 jako reakce na současné vedení Brna. Ministerstvo vnitra označilo hnutí za extremistické, hnutí na něj podalo žalobu.

Slušní lidé po sobotním incidentu sklízí na své facebookové stránce chválu, ale i kritiku za to, že chtějí rozhodovat, co je a není umění, případně na co mají lidé chodit do divadla.