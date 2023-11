Shakespearův portrét ve vesmíru připomněl 400 let od vydání nejzásadnějšího souboru jeho divadelních her

V letošním roce uplynulo 400 let od vydání sbírky divadelních her známé jako První folio od britského dramatika Williama Shakespeara. K výročí díla, v němž se nachází umělcova nejzásadnější dramata, připravuje režisér Jack Jewers sérii krátkých filmů, v rámci jejichž přípravy nechal do vesmíru vynést i Shakespearův portrét s úryvkem z komedie Sen noci svatojánské. Píše o tom server CNN. Londýn 8:21 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V letošním roce uplynulo 400 let od vydání sbírky divadelních her známé jako První folio od britského dramatika Williama Shakespeara | Foto: Anna Gordon | Zdroj: Reuters

Shakespearův portrét vynesl do horních vrstev zemské atmosféry meteorologický balon s kamerou a GPS lokátorem. Celý let byl natáčený pro účely krátkého filmu Lovers and Madmen, v němž by na záběru, na kterém se bude portrét vznášet do vesmíru, měl do podkresu britský herec Tom Baker recitovat úryvek z hry Sen noci svatojánské, píše CNN.

Film bude součástí série šesti krátkých snímků režiséra Jacka Jewerse, který u příležitosti 400. výročí vydání nejzásadnějšího Shakespearova souboru přetvořil šest jeho nejznámějších úryvků her, jež zasadil do kulis 21. století.

„Měl jsem v hlavě tento obraz. Portrét Shakespeara –⁠ univerzálního dramatika, o jehož díle jsem opravdu přesvědčen, že oslovuje každého –⁠ na pozadí vesmíru, se zakřivením Země v pozadí. Jak lépe oslavit univerzálnost naší lidské zkušenosti a to, jak ji už 400 let zachycují tato nádherná slova, než takto,“ uvedl Jewers.

První folio, které je také známé pod originálním názvem Pana Williama Shakespeara komedie, historie, tragédie, poprvé vyšlo sedm let po umělcově smrti jako ucelená sbírka jeho her, a to 8. listopadu roku 1623.

Soubor zkompletovali Shakespearovi kolegové John Heminges a Henry Condell a obsahuje celkem 36 dramat – mezi nimi třeba právě Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy, Romeo a Julie, Macbeth, Hamlet nebo Othello.

Je považován za jeden z nejzásadnějších souborů Shakespearovy tvorby, protože působí jako jediný spolehlivý zdroj pro zhruba 20 jeho her.