Londýnská Christie's vystaví šest vzácných svazků Shakespearova Prvního folia

Významná část Shakespearova dramatického díla vyšla v souboru známém jako První folio před 400 lety. Ve výstavní síni londýnské Christie's budou vzácné výtisky z roku 1623 k vidění od 2. do 26. května a poté se vrátí ke svým majitelům.

Představitelé Romea a Julie z filmu z roku 1968 žalují Paramount kvůli nahé scéně. Soudí se o 11 miliard Číst článek

Soubor sestavili Shakespearovi přátelé a vydali ho sem let po autorově smrti. Obsahuje 36 z 37 divadelních her, které patrně největší dramatik všech dob napsal. „Kdyby nebylo vydání Prvního folia, je velmi pravděpodobné, že polovina celkové Shakespearovy produkce, asi tak 18 her, by neexistovalo, a to včetně takových her jako Macbeth, Julius Caesar a Konec dobrý, všechno dobré,“ řekla agentuře Reuters Margaret Fordová, šéfka sekce knih u Christie's.

„Nevíme přesně, kolik výtisků bylo vydáno, ale nejpravděpodobnější odhad je 750 kopií; 235 výtisků v nějaké podobě přežilo. Většina je neúplná, ale existují i kompletní kopie,“ dodala Fordová. V roce 2020 se jeden výtisk Prvního folia vydražil za rekordních 9,97 milionu dolarů (přes 212 milionů korun).

Pět z šesti nyní vystavených výtisků pochází ze soukromých sbírek a jednu zapůjčila Senátní knihovna Londýnské univerzity. „Je to jediná příležitost, kdy může veřejnost vidět šest výtisků Prvního folia pohromadě na výstavě,“řekla Fordová. „Šest výtisků možná běžnému člověku nezní jako mnoho, ale abych to dala do souvislostí, naposledy byly byť jen čtyři kopie vystaveny před 100 lety ke 300. výročí, kdy čtyři ze svých výtisků vystavila Britská knihovna,“ zve Fordová.