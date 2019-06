Začínají Letní shakespearovské slavnosti. Nabídnou premiéru Zimní pohádky i Othella v angličtině

Každoroční Letní shakespearovské slavnosti i letos skýtají bohatý kulturní program. Vyjma osvědčených her, jako je tragický příběh Romea a Julie nebo Zkrocení zlé ženy, uvede pražská scéna také méně známou Zimní pohádku. Téma zrazené lásky a žárlivosti zasadil anglický dramatik na Sicílii a k nám, do Čech. Praha 8:35 25. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle překladatele Martina Hilského je Zimní pohádka úžasnou hrou. | Zdroj: facebook Letních Shakespearovských slavností

Letní shakespearovské slavnosti v úterý na Pražském hradě zahájí Zimní pohádka. Režisér Pavel Khek si ji vybral i proto, že se u nás moc často nehraje. „Hra nabízí velký detektivní potenciál, kdy bude divák sledovat postavy a říkat si, jestli jí vůbec může věřit. Základní konflikt nevěry, podezření a Leontovy žárlivosti je velmi ambivalentní, takže nevíte, jestli se plete, nebo jestli má pravdu,“ vysvětluje Khek.

Khek do hry obsadil herce Martina Hofmanna a Michala Isteníka. Oba můžete znát například z televizního seriálu Most. V roli sicilského krále se budou tito herci alternovat. Postava je na hraní velmi náročná, zejména kvůli velkému množství textu.

„Věřím, že když se to naučím nazpaměť, že bych to představení měl odbavit,“ říká s nadsázkou Hoffman. V hlavních rolích se na jevištích objeví také Petra Špalková, Kristián Špiner nebo Veronika Arichteva. „Je to pro mě velká výzva. Jde samozřejmě o to se naučit text, i když mám asi setinu toho, co Martin (Hofmann, pozn. red.), je to pro mě trošku obtížnější,“ směje se herečka.

Zimní pohádka patří k pozdním hrám tohoto slavného alžbětince. Děj se odehrává částečně i u nás, jak vysvětluje Shakespearův překladatel Martin Hilský. „Zimní pohádka se odehrává nejdřív na Sicílii, kde vládne král Leontes, a pak se přemístí do pastorálních Čech, kde je ovšem dravá zvěř. Vůbec nejslavnější scénická poznámka v Shakespearovi je patrně ‚odchází pronásledován medvědem‘, který sežere – naštěstí mimo scénu – postavu jménem Antigonus,“ říká Hilský. „Ta hra je úžasná. Jsem hrozně rád, že si jí pan režisér zvolil.“

Svěží fraška

Letní shakespearovské slavnosti uvedou ještě další tři premiéry. V Ostravě se právě zkouší Zkrocení zlé ženy v režii Vojtěcha Štěpánka. „Zkrocenka se nějak přirozeně, řemeslně brání jakýmkoli aktualizacím. Je to v dobrém slova smyslu taková svěží, s chutí napsaná fraška. Jsem moc rád, že se nám to podařilo obsadit ostravskými herci, protože Ostrava je v tuto chvíli ve velmi dobré herecké formě.“

V Bratislavě připravují Romea a Julii v režii Patrika Hartla, který tento klasický titul postupně převléká do hodně moderního hávu. Jednu z hlavních rolí tu má i česká herečka Kristýna Leichtová, která vystupuje jako Kateřina. „Je to samozřejmě s muzikou Roba Mankoveckého, která je včetně jeho samotného přítomná na jevišti. Celou inscenaci provází na klavír svojí autorskou hudbou. Je to taková černobílá groteska a ti Slováci jsou dobří,“ říká.

Poslední premiérou bude Othello v originále v podání Prague Shakespeare Company. „Je to soubor, který u nás vystupoval již několikrát, hraje v angličtině. Letos jsme se poprvé rozhodli použít titulkovací zařízení,“ komentuje program slavností ředitel Michal Rychlý. Letní shakespearovské slavnosti potrvají až do září.