Bestseler Karin Lednické Šikmý kostel má v Ostravě světovou divadelní premiéru

Bestseler spisovatelky Karin Lednické Šikmý kostel uvede Divadlo Petra Bezruče v Ostravě. Premiéra je v pátek večer. Představí se Barbora Křupková v ústřední roli Barbory. Její přítelkyni Julku hraje Markéta Matulová, známá také z inscenace Špinarka. Divadlo Petra Bezruče je vůbec prvním, které převedlo rozsáhlý román o historii zaniklé Karviné do divadelní podoby. Ostrava 17:47 22. dubna 2022

Norbert Lichý jako Neznámý v příběhu zosobňuje posledního obyvatele zaniklé Karviné. Jak říká režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová, neznámý vytváří most mezi historickým dějem románu a současností.

Pozvání do divadla připravil František Kuča.

„Když Karin začla vyprávět o tom, že tady nejde jen o historii, ale že jde o věc, která přesahuje do dneška daleko víc, než si umíme představit, bylo jasné, že musíme nějakým způsobem to propojení se současnem na jevišti vytvořit,“ vysvětluje režisérka.

Ústřední postavu Barbory, na kterou se napojují další příběhy, hraje Barbora Křupková. „Barbora je vlastně postava, která na začátku ztratí muže a syna, a je na ní celá zodpovědnost, aby se postarala o rodinu, takže nějakým způsobem s tím bojuje, učí se to všechno. Mám pocit, že potom tu snahu nějak vzdá, nemá na to sílu, je toho na ní moc,“ říká herečka.

„Určitě nebude fungovat to, že by někdo přišel se seznamem povinné četby a řekl si – viděl jsem Šikmý kostel, to znamená, četl jsem Šikmý kostel,“ dodává Režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová.

Scénář pro Divadlo Petra Bezruče napsala dramatička Anna Saavedra a v inscenaci vystupuje celý herecký soubor divadla. Výrazná je také hudba Ivana Achera.

Markéta Haroková (Šalerka), Norbert Lichý (Neznámý), Marie Urbanová Křehlíková (Marie) | Foto: Petr Hrubeš | Zdroj: Divadlo Petra Bezruče