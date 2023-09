Chce to hodně s citem, ne foukat, jako do balónu, popisuje lindavský sklář výrobu Thálií

Blíží se slavnostní vyhlášení letošního ročníku divadelních Cen Thálie. Pro skláře v dílně Ajeto v Lindavě to tradičně znamená, že musí různobarevné skleněné tavenině dát podobu divadelní masky, kterou navrhl designér Bořek Šípek. Ani po mnoha letech se pro severočeské skláře tato prestižní zakázka nestala rutinou.

Ve sklářské dílně Ajeto točí sklář píšťalou uprostřed pece. „Ohřívá finální předtvar, který jeho kolega vloží do formy a zavře, a sklář fouká. Vypadá to jednoduše, ale musí se do toho foukat s citem, nefouká se do toho jako do balónu,“ popisuje sklářský mistr Petr Kuchta, jak vzniká série trofejí pro vítěze Cen Thálie.

„Chce to hodně s citem a pořád točit. A až to nafoukne, dostanu to do ruky já, a budu to dozdobovat, ouška a paclátko, to je dole takový ten spojovací díl na nožičce,“ doplňuje.

Po dokončení „polotovaru“ se nehotová cena dostane do rukou brusičů, konkrétně jednoho. „Co je velice senzitivní na práci, to jsou ta ústa, jsou jen naznačená, ale nejsou probroušená, tam musí být brusič neustále ve střehu, aby to neprořízl, musí brousit decentně, opatrně a neustále si to hlídat. Proto to taky trvá dost dlouho, a moc lidí to neumí, my máme jednoho,“ prozrazuje ředitel sklárny David Ševčík.

Architekt a designer Bořek Šípek cenu navrhl tak, aby byla krásná. Ale kvůli tomu, že je relativně vysoká a má úzkou základnu, se občas někomu rozbije. Co se děje pak? Poslechněte si reportáž výše.