Slezské divadlo v Opavě připravuje na jubilejní 220. sezonu klasiku i novinky. Zaměří se i na studenty

Slezské divadlo v Opavě se chystá na svou jubilejní 220. sezonu. Divadlo se ve slezské metropoli otevřelo 1. října 1805. Divákům v rámci oslav nabídne řadu klasických titulů, chystá ale i novinky. Třeba spolupráci s uměleckými školami anebo představení přímo pro maturanty. Opava 10:09 8. května 2025

Šéf činohry Michal Spišák říká, že první premiérou sezony bude komedie Odpočívej ve svém pokoji od současného amerického dramatika Davida Lindsey-Abairera.

Jde o příběh dvou seniorek obývající jeden pokoj v domově důchodců a jednu zdraví nebezpečnou sázku.

Kromě této hry připravuje Slezské divadlo v Opavě na svou výroční sezonu známé tituly jako Maryšu bratří Mrštíků, Bizetovu Carmen nebo muzikál Hello, Dolly! Jedinou baletní inscenací bude Čajkovského Louskáček. Nově začne fungovat i takzvané fakultní divadlo.

Pomoc maturantům

„Rozhodli jsme se oslovit školy, s kterými bychom spolupracovali, jako je akademie v Katovicích, Ostravská univerzita a opavské a ostravské konzervatoře. A rádi bychom spoluúčast studentů v Kouzelné flétně od Mozarta,“ říká šéf operního souboru Miroslav Oswald.

Divadlo se v jubilejní sezoně zaměří také na maturanty. Novinkou budou představení propojená s úvodem do historie literatury tak, aby studenti dostali kompletní informace k jedné maturitní otázce.

„Děláme Macbetha, Věc Makropulos, budeme mít Maryšu... Je toho mnoho. A ve chvíli, kdy to vyladíme, aby opravdu ta otázka byla přesně definována podle toho, co my tady děláme, tak skutečně si budou moct odfajfknout, že jsem připraven, mám několik otázek hotových,“ říká ředitel divadla Petr Kazík.

Existenci 220 let Slezského divadla připomene i výstava o jeho historii. Na přípravě se podílí i Slezské zemské muzeum.