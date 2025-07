Smetanův Dalibor se dočkal americké premiéry. Zahráli ho na scéně umělecké univerzity Bard College

Poslední zvonění a světla v sále zhasla. Na scéně tvořené otočnou věží s dvojitým točitým schodištěm se odehrál příběh Dalibora z Kozojed. Zemana, který zabil sousedního šlechtice, protože popravil jeho nejlepšího přítele Zdeňka. Ve věži Daliborce čeká na králův soud, hraje na přítelovy housle a chystá útěk díky Miladě, sestře šlechtice, kterého zabil, ale která se do Dalibora zamilovala. Nakonec zemřou oba. Romantická tragédie, skoro s hollywoodským koncem.

Pro ředitele Bard College a dirigenta opery Leona Botsteina to bylo první nastudování Smetanovy opery. Dříve řídil jeho symfonické básně, ale nikdy ne celou operu. Na podzim bude mít premiéru jeho nastudování úpravy pro celý orchestr Smetanova kvarteta Z mého života. Ředitel Bard College se zaměřuje na opomíjené a v Americe málo známé skladatele.

„Každý rok tady inscenujeme operu, která není na běžném repertoáru divadel ve Spojených státech. U nás nikdy nebudeme hrát Figarovu svatbu, Traviatu nebo Madame Butterfly. Když jsme tu měli Pucchiniho festival, zahráli jsme jinou jeho operu, která je skoro neznámá,“ popisuje.

Leon Botstein se rozhodoval mezi Daliborem a Libuší. Nakonec se nechal přesvědčit dramaturgyní a jazykovou poradkyní amerických zpěváků Veronique Firkušny.

„Já jsem hrozně fandila Daliborovi. Mluvilo se o tom, co se tady bude dávat a byla debata, jestli Libuše, nebo Dalibor. Zeptali se mě, co bych doporučila a já jsem si říkala, že Dalibor by si to opravdu zasloužil. I když Libuše je nádherná, přeci jenom si myslím, že jsme vybrali dobře,“ říká Firkušny.

Inspirace Daliborkou

Režisér představení – francouzský divadelník Jean-Romain Vesperini – zná pražskou věž Daliborka. Pro úpravu scény se tedy nechal inspirovat právě jí. Otočná konstrukce na jevišti plní funkci vězení, královského paláce i hradeb. Dvojité točité schodiště, které se nikde nesetkává, symbolizuje dvojkolejnost Daliborovy lásky. Té rytířské k příteli Zdeňkovi a té erotické k Miladě.

„Mluvíme tu o rytířském přátelství. Je to vztah velmi silný, filosofický, ale nemusí mít sexuální náboj. Je ale pravda, že dnes jsem k tomu přidal víc literární licence. V Americe je liberálnější publikum, které to snese,“ vysvětluje Vesperini.

„Ale je zajímavé, že o Zdeňkovi Dalibor zpívá 30krát a jméno Milady zazní 5krát nebo 6krát. Snažil jsem se to tedy vysvětlit. Neměl jsem zájem to prezentovat jako homosexuální vztah, ale jako transformaci rytířské platonické lásky k mrtvému Zdeňkovi v lásku k Miladě, která je heterosexuální, tedy i dnes více přijatelná, než v době vzniku opery.“

S rolí Dalibora se výborně vypořádal John Matthew Myers, který už má za sebou jisté zkušenosti s češtinou. „Zpíval jsem prince v Rusalce a také jsem už zpíval několik oratorií. Třeba Janáčkovu Glagolskou mši,“ říká.

Milada, tedy Cadie Bryan, už české texty také zpívala, ale zatím ne celou operu. Stěžovala si samozřejmě na příšernou českou hlásku, která se zřídkakde jinde vyskytuje. Bylo to samozřejmě „ř“. Ale Cadie je zvládla s přehledem. Nepříjemné jsou pro anglofonní zpěváky také české shluky souhlásek, ale i ty se jim podařilo zvládnout.

„Jakmile se dostali přes strach ze skupin souhlásek, tak jim to šlo nesmírně dobře,“ pochválila zpěváky jejich jazyková poradkyně Veronique Firkušny.

Diváci byli operou nadšení. Byl to podle nich silný zážitek. Smetanovu hudbu si zamilovali. Jeden pár jel na představení ze vzdálené části státu New York čtyři hodiny. V amerických poměrech to je ale jako z Pardubic do Prahy.

Opera Dalibor má jen 5 repríz. Režisér Jean-Romain Vesperini ale doufá, že projekt opery s celou výpravou a pojetím se třeba uchytí i na některé scéně v Česku nebo jinde, kde Smetanovo dílo znají víc.