‚Soubor se dá řídit i jinak, než že jeden rozhodne.‘ Brněnské HaDivadlo poprvé povede kolektiv
S novým uměleckým vedením vstupuje brněnské HaDivadlo do své jedenapadesáté sezóny. Je nejen nejmladší v Česku, ale zároveň se do čela divadla poprvé postaví kolektiv. Ten se skládá ze tří absolventů Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU).
„Trojice Justýna Grecová, Jana Vaverková a Jan Doležel ve své koncepci přináší témata mezigeneračního dialogu a pohledu na svět skrze oči nejmladší generace,“ uvedl pro Český rozhlas Brno Jan Búrik, ředitel Centra experimentálního divadla, pod které HaDivadlo patří.
Trojici s nabídkou vedení divadla oslovil nyní už bývalý umělecký ředitel HaDivadla Ivan Buraj. „Nikoho z nás by nenapadlo, že by tohle bylo vůbec možné. Měli jsme za to, že jsou upřednostňovaní především lidé se zkušeností a s renomé,“ říká nový člen vedení Jan Doležel.
„Přicházíme jako trojice lidí, kteří jsou naprosto odhodlaní věnovat všechny svoje dovednosti tomuto brněnskému divadlu, uchovat, co bylo funkční doposavad a začít rozvíjet další kapitoly,“ dodává.
Třemi směry současně
V plánu na budoucí sezóny nový kolektiv propojuje tři linky. Jednou by rádi aktivně zapojili diváky. „Jde nám o lokálnost, která se zabývá Brnem a jeho okolím a vztahem nejen lidí, ale vůbec prostoru a budov,“ popisuje Justýna Grecová.
„Ve druhé sezóně máme inscenaci Funkcionalismus a brutalismus, což je jednou z reakcí na to, že jsme ve městě, ve kterém se nachází tyhle dva skvostné architektonické styly. Chceme na to reagovat z pozice lidí, kteří v daném prostoru a v určitém období žijí,“ vysvětluje.
Poslední linkou je rozmanitost. „Zajímá nás odlišnost a to, co tvoří dnes naši současnou společnost, která je velmi pestrá,“ dodává Doležel.
‚Ve stejné pozici‘
První umělecké vedení divadla svého druhu v Česku se shoduje na tom, že v kolektivitě je mnohem větší řád, než si mnoho lidí myslí.
„Příprava materiálů je vždycky společná a absolutně nehierarchická. Všichni jsme v naprosto ve stejné pozici. Není to vždycky úplně nejjednodušší cesta k tomu, jak něco tvořit, ale i to je pro nás výzvou,“ popisuje Grecová.
Podle Jany Vaverkové chtějí společnosti i ostatním institucím ukázat, že zavedené způsoby vedení nemusí být ty nejlepší: „Je úžasné, že nám někdo dál důvěru. Můžeme tak zkoušet, jak se dají věci dělat jinak, než že jeden rozhodne a ostatní poslouchají,“ vysvětluje členka vedení.
Kolektivita se v HaDivadle promítne i do nových inscenací.
První premiéra sezóny přinese příběh Jany z Arku, ženy, která podle Vaverkové šla proti kolektivnímu vědomí své doby, zbortila stereotypy a obrátila běh události jiným směrem.