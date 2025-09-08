‚Soubor se dá řídit i jinak, než že jeden rozhodne.‘ Brněnské HaDivadlo poprvé povede kolektiv

S novým uměleckým vedením vstupuje brněnské HaDivadlo do své jedenapadesáté sezóny. Je nejen nejmladší v Česku, ale zároveň se do čela divadla poprvé postaví kolektiv. Ten se skládá ze tří absolventů Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU).

Nové umělecké vedení HaDivadla Jana Vaverková, Justina Grecová a Jan Doležel (zleva doprava)

Nové umělecké vedení HaDivadla Jana Vaverková, Justina Grecová a Jan Doležel (zleva doprava) | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Trojice Justýna Grecová, Jana Vaverková a Jan Doležel ve své koncepci přináší témata mezigeneračního dialogu a pohledu na svět skrze oči nejmladší generace,“ uvedl pro Český rozhlas Brno Jan Búrik, ředitel Centra experimentálního divadla, pod které HaDivadlo patří.

Trojici s nabídkou vedení divadla oslovil nyní už bývalý umělecký ředitel HaDivadla Ivan Buraj. „Nikoho z nás by nenapadlo, že by tohle bylo vůbec možné. Měli jsme za to, že jsou upřednostňovaní především lidé se zkušeností a s renomé,“ říká nový člen vedení Jan Doležel.

„Přicházíme jako trojice lidí, kteří jsou naprosto odhodlaní věnovat všechny svoje dovednosti tomuto brněnskému divadlu, uchovat, co bylo funkční doposavad a začít rozvíjet další kapitoly,“ dodává.

Třemi směry současně

V plánu na budoucí sezóny nový kolektiv propojuje tři linky. Jednou by rádi aktivně zapojili diváky. „Jde nám o lokálnost, která se zabývá Brnem a jeho okolím a vztahem nejen lidí, ale vůbec prostoru a budov,“ popisuje Justýna Grecová.

„Ve druhé sezóně máme inscenaci Funkcionalismus a brutalismus, což je jednou z reakcí na to, že jsme ve městě, ve kterém se nachází tyhle dva skvostné architektonické styly. Chceme na to reagovat z pozice lidí, kteří v daném prostoru a v určitém období žijí,“ vysvětluje.

Poslední linkou je rozmanitost. „Zajímá nás odlišnost a to, co tvoří dnes naši současnou společnost, která je velmi pestrá,“ dodává Doležel.

‚Ve stejné pozici‘

První umělecké vedení divadla svého druhu v Česku se shoduje na tom, že v kolektivitě je mnohem větší řád, než si mnoho lidí myslí.

„Příprava materiálů je vždycky společná a absolutně nehierarchická. Všichni jsme v naprosto ve stejné pozici. Není to vždycky úplně nejjednodušší cesta k tomu, jak něco tvořit, ale i to je pro nás výzvou,“ popisuje Grecová.

Podle Jany Vaverkové chtějí společnosti i ostatním institucím ukázat, že zavedené způsoby vedení nemusí být ty nejlepší: „Je úžasné, že nám někdo dál důvěru. Můžeme tak zkoušet, jak se dají věci dělat jinak, než že jeden rozhodne a ostatní poslouchají,“ vysvětluje členka vedení.

Kolektivita se v HaDivadle promítne i do nových inscenací.

První premiéra sezóny přinese příběh Jany z Arku, ženy, která podle Vaverkové šla proti kolektivnímu vědomí své doby, zbortila stereotypy a obrátila běh události jiným směrem.

