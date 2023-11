Frustrace, sex a vražda. Státní opera představuje Šostakovičovu Lady Macbeth Mcenského újezdu

Hlavní hrdinka tohoto operního příběhu, Katěrina Lvovna Izmajlova, trpí v manželství se slabochem a je k tomu navíc ponižována despotickým tchánem. Hnána frustracemi i nevybouřenou sexualitou se stává vražedkyní, ale nakonec je svým milencem sama ponížena a spáchá sebevraždu skokem do rozbouřené řeky.

Poslechněte si rozhovor s režisérem Martinem Čičvákem a sopranistkou Alžbětou Poláčkovou, která se představí v titulní roli životem frustrované vražedkyně

Opera měla světovou premiéru v roce 1934 v Petrohradu. Její úspěch však trval jen do ledna 1936, kdy navštívil představení v moskevském Velkém divadle Stalin. Opera poté na bezmála třicet let zmizela z ruské scény. Dnes toto dílo patří k operní klasice 20. století. Do Prahy se vrací po více než dvaceti letech.

K režii byl přizván Martin Čičvák, který pro Národní divadlo připravil již několik činoherních inscenací, ale třeba i oper Macbeth nebo Così fan tutte. Šostakovičova Lady Macbeth Mcenského újezdu je pro něj velkým úkolem. „Střídají se tam zpívané a nezpívané pasáže, jedna z těch nezpívaných trvá třeba i šest minut. V kontrastu jsou vedle sebe velmi konkrétně napsané situace se samotnou hudbou, kterou Šostakovič nešetřil,“ říká.

Nová inscenace dirigenta Herrmana Bäumera a režiséra Martina Čičváka má premiéru v pátek v 19 hodin na scéně Státní opery v Praze. Titulní roli vytvoří sopranistka Alžběta Poláčková. V dalších rolích se představí Denys Pivnickij, František Zahradníček, Josef Moravec nebo Tamara Morozová.