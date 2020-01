Kde se minulý svět střetává s moderním. Státní opera se po tříleté rekonstrukci znovu otevírá

Tři roky do Státní opery nedaleko pražského hlavního nádraží nechodili diváci a tři roky v ní měli hlavní roli dělníci a řemeslníci. Ode neděle se to mění. Státní opera po zásadní rekonstrukci za 1,3 miliardy korun zahajuje provoz, a to koncertem Státní opera v proměnách času (1888-2018) v režii Alice Nellis. Operní galavečer se koná přesně 132 let od prvního otevření Státní opery, tehdy Nového německého divadla. Praha 19:01 5. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova zrekonstruované Státní opery | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Koncertu se účastí premiér Andrej Babiš (ANO) s rodinou, ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), ale také maďarský premiér Viktor Orbán a řada diplomatů a velvyslanců.

Operní galavečer s podtitulem „Státní opera v proměnách času (1888–2018)“ reflektuje nejslavnější kapitoly historie Státní opery. Režie se ujala Alice Nellis. Orchestr a Sbor Státní opery v průběhu večera dále zahraje Leoše Janáčka, Bedřicha Smetanu nebo Richarda Wagnera.

Součástí znovuotevření Státní opery je také videomapping, který byl spuštěn se začátkem roku 2020. Projekce na historickou budovu potrvá už jen do neděle, zhruba dvě hodiny před koncertem ji sledovaly desítky lidí.

Promítání omezuje provoz na magistrále v jejím okolí. Na obrazovku umístěnou u Národního muzea jsou pak promítány záběry z rekonstrukce Státní opery. Stojí zde také skupina lidí v historických oblecích a na velocipedech.

Miliardová rekonstrukce

Státní opera prošla naposledy komplexnější opravou v 70. letech minulého století. Historická budova nyní bude mít nové jevištní technologie včetně unikátní točny.

Kromě moderních zkušeben a zázemí dostala opera také zcela novou oponu, která vznikla v dílnách Národního divadla podle návrhu původní opony Eduarda Veitha z roku 1888.

„Smyslem rekonstrukce bylo vrácení Státní opery do původního stavu. Návštěvníci v hledišti by tak měli mít pocit, že se vrátili do časů habsburské monarchie do roku 1888. Ovšem zároveň bude technická část divadla tou nejmodernější. Tak se tu pod novou střechou setkají dva světy – ten minulý i ten dnešní,“ popsal ministr kultury Zaorálek.

Původní odhad nákladů rekonstrukce byl přibližně 900 milionů korun, cena ale vzrostla na 1,3 miliardy korun včetně DPH. Důvodem byla hlavně změna technologie jevištní točny za 115 milionů a rekonstrukce vzduchotechniky.