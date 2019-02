Státní opera se po rekonstrukci otevře v lednu, v nové sezoně uvede šest premiér

Státní opera se divákům poprvé představí slavnostním operním gala přesně 132 let od prvního otevření v roce 1888.

Divadlo pro tuto příležitost připravuje program, který provede nejslavnějšími kapitolami Státní opery. První novou produkcí ve Státní opeře budou v listopadu 2020 Mistři pěvci norimberští, řekl ve čtvrtek novinářům ředitel Národního divadla (ND) Jan Burian.

Výročí Mozarta i Smetany

Vedle premiér nebude chybět 12. září koncert k zahájení sezony, 27. ledna příštího roku koncert k Mozartovým narozeninám, matiné k výročí narození Bedřicha Smetany či řada adventních koncertů.

Nový umělecký ředitel Opery ND a Státní opery Per Boy Hansen slibuje program, jehož cílem je začlenit pražskou operu do evropské operní „ligy mistrů“.

Opera ND přichází v příští sezoně se čtveřicí premiér. Repertoárovou nabídku historické budovy Národního divadla pak rozšíří dva populární operní tituly - 23. ledna 2020 Turandot Giacoma Pucciniho v režii Katariny Wagner a 26. března příštího roku Čajkovského Piková dáma v režii Daniela Špinara.

Premiéra české opery méně známého českého skladatele Jaromíra Weinbergera Švanda dudák se uskuteční 28. května 2020. Toto dílo dosáhlo ve své době nečekaného ohlasu a slavilo úspěchy dokonce v newyorské Metropolitní opeře. Inscenace Švandy dudáka bude věnována především dětskému a rodinnému publiku.

Pohádkový balet se zpěvy Špalíček Bohuslava Martinů uvede ND po třiceti letech 25. června 2020. Ve Stavovském divadle připraví Soubor Státní opery poslední inscenaci mimo svou domovskou scénu. Bude to 3. října 2019 česká premiéra Štědrinova odvážného operního díla Lolita podle slavného Nabokovova románu.

Státní opera navazuje na úspěšnou spolupráci s polským režisérem Mariuszem Trelińským, která byla započata již inscenací Salome v roce 2014. „Jsem přesvědčen, že dalším z vrcholů sezony ve Státní opeře se stane 3. dubna příštího roku inscenace opery Karola Szymanowského Král Roger, v koprodukci s varšavským Teatrem Wielkim, Královskou operou ve Stockholmu a dalšími partnery,“ sdělil Hansen.

Opera Národního divadla se nadále bude věnovat uvádění soudobé hudby a zahájí třetí ročník festivalu Opera Nova - přehlídky současného hudebního divadla. Za rozvoj této činnosti bude zodpovídat Petr Kofroň.