,Netransparentní a nekoncepční řízení.‘ Odbory Opery Národního divadla vyhlásily stávkovou pohotovost

Odborové organizace Opery Národního divadla (ND) a Státní opery ve středu vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem je podle jejich zástupců netransparentní a nekoncepční řízení Národního divadla, které ohrožuje stabilitu Opery ND a Státní opery i hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Praha 11:15 26. června 2019

Odboráři požadují nejen nové obsazení pozice uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery a hudebního ředitele Státní opery, ale i výběrové řízení na místo ředitele Národního divadla.

Dalším cílem je „zahájení otevřené a konstruktivní diskuse s cílem určit jasné kompetence a pravidla fungování Garanční rady pro Národní divadlo.“

„S odborovými organizacemi se scházíme pravidelně, v aktuální sezoně se uskutečnilo devět jednání vedení Národního divadla s předsedy odborových organizací – naposledy ve dnech 22. 5. a 4. 6. 2019, kde se řešila běžná agenda, a o žádné krizi nepadlo jediné slovo,“ reagoval šéf Národního divadla Jan Burian.

K požadavkům řekl, že jde pořád o jednoduchou, ale principiální otázku, zda „smí ředitel Národního divadla po poradě s domácími i zahraničními odborníky jmenovat uměleckého ředitele souboru v souladu s platným právem a zřizovací listinou Národního divadla, nebo jestli je toto jmenování podmíněno souhlasem některých zaměstnanců.“

Nový ředitel

Zaměstnanci a umělci divadla minulý měsíc v otevřeném dopise požadovali po řediteli ND Janu Burianovi vysvětlení okolností nástupu uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery norského divadelního režiséra Hansena. Dopis podepsalo 339 osobností, v ND je zaměstnáno kolem 1200 lidí.

Podle organizátorů dopisu Hansen, který byl před nástupem do funkce uměleckého ředitele jmenován poradcem ředitele ND Buriana, za devítiměsíční působení v této funkci nepředstavil základní vizi a uvedl soubor opery do krizového stavu.

Na konci května na post ředitelky Opery ND a Státní opery rezignovala Silvia Hroncová. Následovala tak uměleckého ředitele Opery ND Petra Kofroně. Hroncová mezi důvody svého kroku uvedla „dlouhodobě nevyjasněnou situaci spojenou s novou sezonou, rozdílné názory na budoucí směřování opery, na její organizační a personální strukturu a obsazení i chod opery“.

Vedení Národního divadla si za změnami stojí. Mluvčí první scény Tomáš Staněk uvedl, že vedení ND mrzí, že se Hroncová nevyrovnala s dlouho připravovanými změnami, které jsou přirozenou součástí vývoje kulturní instituce. Slíbil, že vedení v blízké době oznámí jméno nového správního ředitele opery.