Komu povolí svěrač, tomu vrátím vstupné, zve komik Štěpán Kozub na svůj stand up do O2 areny

„Vědomě se vystavuji situacím, které se dají zesměšňovat. To by se dalo považovat za deformaci. Mám pocit, že kamkoliv jdu, tak už se to trochu očekává. Koneckonců si za to můžu sám. Mám pocit, že to lidem nějak dlužím, takže kamkoliv přijdu, tam se snažím dělat humor," říká komik, zpěvák a režisér Štěpán Kozub, který je spojený s ostravským Divadlem Mír. Češi podle něj mají rádi, když komik sám sebe shazuje, ale nemají rádi vtipy o historii.

„Češi mají rádi sarkasmus a sebezesměšňování, ovšem ne to, když si dělám legraci z diváka. ale ze sebe. Rádi se vysmívají lidské hlouposti a nedostatkům. Jdu s kůží na trh a mluvím o svých problémech, o svém dospívání a divák se popadá za břicho,“ přibližuje Kozub pro Radio Wave.



„Baví mě představa, že se 12 tisíc lidí bude v jeden moment bavit stejnou věcí. Komu povolí svěrač, tomu vrátím peníze," říká herec Štěpán Kozub.

K tomu, aby byl člověk skutečně zábavný, je podle něj potřeba hlavně autenticita.

„Ta cesta pořád trvá, stále autenticitu hledám. Teď se cítím nejpřirozeněji, jak jsem se kdy cítil, ale je za tím i to, že se to párkrát nepotkalo s lidmi kolem mě. Člověk do toho musí jít i s tím, že nebude přijat. A v tom mi pomáhá právě komika. Když mám pocit, že na mě jde úzkost, tak jsem schopný velmi efektivně sám sebe shodit,“ popisuje.



V improvizaci podle něj nefunguje intelektuální humor. „Improvizace je o pohotovosti, o dobře vyvinuté slovní zásobě, o rychlosti mozku a okamžitosti. Mozek musí jet dvakrát rychleji, než je zvyklý v běžném životě. A v takové rychlosti je obtížné vymyslet rafinovaně intelektuální fór. To se povede jen občas a člověk ani neví, jak je to možné,“ tvrdí komik.

Lístek zadarmo

Koncem prosince chce Štěpán Kozub vyprodat O2 arenu: „Bude to extrém. Vycházím z toho, co jsem už udělal, ale po malých klubech. Bude to stand up, budu tam já a možná hosté.“

„Chci jenom říct, že jestli se chce někdo zasmát tak, až mu povolí svěrač v hromadném opojení 12 tisíc lidí, tak je to v pořádku. A pokud se povolí synchronně všem, tak budu rád, bude to pro mě největší odměna. A jestli se to někomu opravdu povede a může to pak hmatatelně prokázat, tak mu dám lístek zadarmo,“ zve Kozub.