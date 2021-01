Doktor Král nebo velitel četníků Arazím. Herec a režisér Tomáš Töpfer slaví sedmdesáté narozeniny

Herec a ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer slaví sedmdesáté narozeniny. Za své divadelní role obdržel Cenu Thálie i Cenu Alfréda Radoka, televizní diváci si ho pamatují ze seriálů Život na zámku nebo Četnické humoresky. Působí i jako režisér nebo vysokoškolský pedagog, z hereckého života si stihl odskočit i do politiky. Praha 9:48 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Tomáš Töpfer byl v minulosti mimo jiné hostem pořadu Osobnost Plus. | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Tomáš Töpfer začínal v divadlech v Ostravě, Šumperku a Ústí nad Labem. V Praze pak působil například v Činoherním klubu nebo v Divadle E. F. Buriana. Z něj v roce 1987 přešel do Divadla na Vinohradech a v roce 2012 se stal jeho ředitelem. V divadle působí i jako herec nebo režisér.

Televizním divákům se zapsal do paměti v seriálech České televize Život na zámku nebo Četnické humoresky. V nich ztvárnil hlavní role, tedy doktora Krále a velitele četnické stanice Arazíma. Později se objevil v seriálech Vyprávěj nebo První republika.

Nemáme v divadle MeToo, my máme hnutí WhyNotMe, říká Tomáš Töpfer Číst článek

Společně s herečkou Eliškou Balzerovou se mu ve druhé polovině devadesátých let podařilo obnovit zchátralé divadlo v Nuslích, dnes známé jako Divadlo Na Fidlovačce. Za to jim v roce 1999 byla udělena zvláštní Cena Thálie. Töpfer divadlo vedl do roku 2012, kdy odešel do vinohradského divadla.

V roce 1995 obdržel Cenu Alfréda Radoka za nejlepší mužský herecký výkon ve hře Jacobowski a plukovník v Divadle na Vinohradech. Za roli Tovjeho v muzikálu Šumař na střeše, kterou mělo v repertoáru Divadlo Na Fidlovačce, dostal v roce 2006 Cenu Thálie. V anketě posluchačů Českého rozhlasu Neviditelný herec získal v roce 2012 první místo za hlavní roli v rozhlasovém seriálu Xaver.

Z hereckého života si Tomáš Töpfer stihl odskočit i do politiky. V roce 2006 se stal senátorem bez politické příslušnosti za ODS ve volebním obvodu Praha 4. Svůj post ve volbách v roce 2012 už neobhájil.