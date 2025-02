Tři klíče k princezně Solárce. Cimrmanem inspirovaní ochotníci hrají školákům klimatickou pohádku

Českými třídami putují princ Větrník nebo princezna Ropěna. Řada škol totiž vymýšlí, jak dětem přístupnou formou vysvětlit změnu klimatu – a někde to řeší uměním. Členové takzvaného Národního divadla Čkyně upravili jednu ze svých her. Ochotnický soubor z Prachaticka teď s podporou Státního fondu životního prostředí vyráží za dětmi, ale třeba i za vězni v různých koutech Česka. Praha 10:09 1. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ochotníci z Prachaticka jezdí se svým divadlem po školách i věznicích | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Ochotníci z divadla Čkyně divákům představují příběh o princi Větrníkovi, který si za nevěstu místo Ropěny vybere začarovanou princeznu Solárku. Princ Větrník tak musí projít krajinami s vyschlým jezerem, zničeným lesem a tajícím ledovcem a najít tři klíče k srdci princezny Solárky.

U čtyřčlenného mužského souboru Národního divadla Čkyně se dá vystopovat velká inspirace Járou Cimrmanem.

„To jsou naše velké vzory, všichni jsme tím, dá se říct, odkojeni. Nenechat se ovlivnit tímhle souborem je skoro nemožné, ale snažíme se nevykrádat. Tu a tam použijeme nějaký cimrmanovský vtípek zasazený do jiného kontextu, možná i to vzbuzuje u diváků smích,“ říkají herci Karel Remeš, Pavel Opletal a principál souboru Pavel Pechoušek.

Pohádka je součástí projektu Divadlem pro změnu, který je částečně financovaný ze Státního fondu životního prostředí. „Ta hra je má přivést do složitého problému, kterým klimatická změna je. Chtěli jsme, aby ta pohádka byla veselá, aby nebyla moc odborná, aby si ji děti užily,“ popisuje Pechoušek.

V představení s princ Větrník vybírá mezi Ropěnou a princeznou Solárkou | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Určitě to není takové, že by pochopily všechno na jevišti, ale má je to do toho problému přivést a vzbudit i zájem, což se snad podařilo,“ doplňuje.

S představením už ochotníci z Prachaticka objeli svůj region, část Moravy a teď navštěvují Plzeňský kraj. S negativními reakcemi na téma, které dokáže budit emoce, se prý ještě nesetkali.

„Samozřejmě fenomén klimatické změny může vzbuzovat negativní reakce, ale my jsme se s tím nesetkali, protože i ti diváci vidí, že to hrajeme vesele, není to odborné a oni se při tom zasmějí, je to baví,“ vysvětluje principál souboru.

Jeden ze členů souboru Pavel Opletal vysvětluje, že divadlo o změně klimatu hrají i proto, že sami tento problém vnímají. „Někdo může říct, je to příroda, je to běžný, stává se to, ale poslední dobou je takových věcí asi čím dál tím víc a víc, takže se asi opravdu něco děje.“

Divadelníci ze Čkyně pozorují to, co věda popisuje jako rozkolísání stabilního podnebí, ve kterém vznikla lidská civilizace, a které podle vědců jde ještě relativně stabilizovat hlavně rychlým odklonem od uhlí, ropy a plynu.

Děti v plzeňských Křimicích byly z představení nadšené | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas