Trochu burleska a trochu groteska. V Nové Spirále se hraje netradiční představení The Saturn Revue
V pražském Divadle Nová Spirála je čtvrtka na programu netradiční vystoupení – není to činohra, balet, opera ani muzikál. Je to něco, co se na českých jevištích objevuje jen zřídka – groteskní show s prvky burlesky, ve které jednu z rolí ztvárňuje i oblíbený herec Jan Cina. V programu s názvem The Saturn Revue přitom vystupuje až třicet herců.
„Je to příběh z vesmírného prostoru, ale jeho jádrem je hledání lidství a smyslu života – a to skrze krásná čísla, která člověk uvidí. Láska prostě vždycky všechno vyřeší,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál herec Jan Cina.
Umělecká scéna Nová Spirála voní novotou. První show po otevření se stal muzikál Vzkříšení
Číst článek
Právě on je jedním z průvodců, kteří diváky zavedou do světa moderní burlesky a kabaretu. V The Saturn Revue lidé uvidí velkolepá akrobatická vystoupení, ale také kostýmy ozdobené peřím, flitry a třpytkami.
„Je to určitá zábava a oddech, ale zároveň i abstrakce a jistý nárok na diváka. Představení mu dává prostor, aby přemýšlel o vlastních věcech. Zároveň má i nějaký přesah – a to si myslím, že je ideální kombinace,“ doplňuje Cina.
V netradiční show vystupují desítky českých i zahraničních herců a performerů, které doprovází živý orchestr. Představení využívá téměř všechny prvky nově otevřené pražské scény – spirálovité hlediště, ale také otočné a zvedací jeviště. Účinkující se proto museli během zkoušek v prostoru nejprve zorientovat.
„Celkově je ten prostor velký a člověk se v něm snadno ztratí. Jakmile se roztočí točna, můžete se najednou ocitnout u jiného východu. A protože bude tma, musíte si určit záchytné body. Člověk se tady hodně naběhá – do posilovny už potom nejdu,“ říká herečka Jasmína Houf.
Program v Nové Spirále ale nekončí závěrečným potleskem. Volná zábava v kabaretním stylu tam pokračuje vždy až do půlnoci.