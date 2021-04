‚Aby lidé věděli, že na ně myslíme.‘ Divadelníci v Opavě hrají ukázky z představení za sklem obchoďáku

Herci a hudebníci Slezského divadla v Opavě vyměnili jeviště za výlohu obchodního domu. Jelikož je hlediště v divadle pořád zavřené, až do středy odehrají za sklem ukázky z představení pro všechny kolemjdoucí. Podobnou akci uspořádali v lednu v Praze umělci spjatí s Cirkem La Putyka. Praha 14:02 13. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desítky lidí sledovaly generální zkoušku ve výloze na Horním náměstí v Opavě | Foto: František Tichý

Opavané tak mohli přímo z ulice sledovat vážnou hudbu naživo v kostýmech, případně moderní balet. Anebo trochu folklóru v pestrých krojích. To vše ve výloze jinak prázdného obchodního domu Slezanka na opavském Horním náměstí.

Generální zkoušku sledovaly naostro desítky lidí. Naostro - včetně činohry - se po pondělku bude za sklem hrát ještě i v úterý a ve středu. Vždy od 17.00.

„Je to další pokus dostat se k lidem. Už to trvá příliš dlouho,“ řekla Českému rozhlasu Ostrava režisérka Jana Andělová Pletichová. „Aby lidé věděli, že na ně myslíme. A taky potřebujeme, aby oni mysleli na nás. A až se to divadlo otevře, abychom se tam všichni sešli,“ dodala.

„Potkejte se s hercem, který diváka neviděl už půl roku“ zval na akci Oživené výlohy plakát vylepený na budově divadla. S dodatkem „kulturu nezastavíš“.

Podobnou akci zažila v lednu i Praha. Tehdy umělci spjatí s Cirkem La Putyka zahráli ve výlohách několika podniků v centru metropole. I oni tak chtěli upozornit na zavřené obchody i kulturu.