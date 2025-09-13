Velbloud se skauty se vydává na cestu plnou dobrodružství. Děj nové hry je inspirován skutečností

  • Velbloud se skauty se vydává na cestu plnou dobrodružství. Děj nové hry je inspirován skutečností | Foto: Igor Stančík | Zdroj: Horácké divadlo Jihlava

  • Další fotografie (9)

Soubor Horáckého divadla má nového čtyřnohého člena. Je titulní postavou nové hry Velbloud v zemi nikoho. Skupina skautů z Havlíčkova Brodu v ní zachraňuje velbloudici. Děj je inspirovaný skutečnou událostí, která se stala těsně po konci druhé světové války. Inscenace má premiéru v sobotu.

Reportáž Jihlava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Čtyři skauti z Havlíčkova Brodu objevili za obcí Pohled velbloudici Pepitu. Snaží se ji dostat společně s kamarádkou Emou do ZOO Praha. Jenže je krátce po válce. Při cestě jsou svědky komplikovaných českoněmeckých vztahů a nevyřízených účtů mezi partyzány.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si reportáž z divadelního představení Velbloud v zemi nikoho

„Možná by bylo nejlepší se na toho velblouda vykašlat,“ zní úryvek z představení. Figurínu velblouda trvalo vyrobit půl roku.

Během představení ji ovládají tři lidé. Jsou to Marek Gaj, Jan Polívka a Valeri Gridniv. „Hlavní konstrukce je hliníková. Důvodem je její lehkost,“ popisuje Marek Gaj. Další důležitou součástí figuríny je látka na povrchu. „Je to taková pěna, která je natřená na bílo,“ doplňuje Marek Gaj.

Činoherní studio v Ústí nad Labem představí Oidipa nebo Válku s mloky. Nabídne i workshopy a debaty

Číst článek

Při hře je vidět pouze jeden z loutkařů, ten který ovládá hlavu. Právě kvůli tomu má oproti svým kolegům práci navíc. „Když přežvykuje velbloud, přežvykuji také. Je to kvůli tomu abych se do role vžil,“ říká hlava velblouda Marek Gaj pro Český rozhlas Vysočina a následně vyjmenovává činnosti, do kterých se chce během představení co nejvíc dostat. „Prožívám pro zvíře ty nejpodstatnější věci – jídlo, spánek a sex.“

Jan Polívka upozorňuje ještě na jeden detail. „Je to unikátní velbloud. Má slovenský mozek, české srdce a ukrajinský zadek,“ směje se Polívka.

Velbloud se skauty se vydává na cestu plnou dobrodružství. Děj nové hry je inspirován skutečností | Foto: Igor Stančík | Zdroj: Horácké divadlo Jihlava

Děj divadla je inspirován skutečnými událostmi. „Ten příběh je upravený. Oni si toho velblouda předávali jako štafetu a do toho jsme ještě doplnili detektivní linku,“ popisuje režisér Michal Moravec.

Veronika Bartes Vohralíková, vsn Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Divadlo

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme