Velbloud se skauty se vydává na cestu plnou dobrodružství. Děj nové hry je inspirován skutečností
Soubor Horáckého divadla má nového čtyřnohého člena. Je titulní postavou nové hry Velbloud v zemi nikoho. Skupina skautů z Havlíčkova Brodu v ní zachraňuje velbloudici. Děj je inspirovaný skutečnou událostí, která se stala těsně po konci druhé světové války. Inscenace má premiéru v sobotu.
Čtyři skauti z Havlíčkova Brodu objevili za obcí Pohled velbloudici Pepitu. Snaží se ji dostat společně s kamarádkou Emou do ZOO Praha. Jenže je krátce po válce. Při cestě jsou svědky komplikovaných českoněmeckých vztahů a nevyřízených účtů mezi partyzány.
„Možná by bylo nejlepší se na toho velblouda vykašlat,“ zní úryvek z představení. Figurínu velblouda trvalo vyrobit půl roku.
Během představení ji ovládají tři lidé. Jsou to Marek Gaj, Jan Polívka a Valeri Gridniv. „Hlavní konstrukce je hliníková. Důvodem je její lehkost,“ popisuje Marek Gaj. Další důležitou součástí figuríny je látka na povrchu. „Je to taková pěna, která je natřená na bílo,“ doplňuje Marek Gaj.
Při hře je vidět pouze jeden z loutkařů, ten který ovládá hlavu. Právě kvůli tomu má oproti svým kolegům práci navíc. „Když přežvykuje velbloud, přežvykuji také. Je to kvůli tomu abych se do role vžil,“ říká hlava velblouda Marek Gaj pro Český rozhlas Vysočina a následně vyjmenovává činnosti, do kterých se chce během představení co nejvíc dostat. „Prožívám pro zvíře ty nejpodstatnější věci – jídlo, spánek a sex.“
Jan Polívka upozorňuje ještě na jeden detail. „Je to unikátní velbloud. Má slovenský mozek, české srdce a ukrajinský zadek,“ směje se Polívka.
Děj divadla je inspirován skutečnými událostmi. „Ten příběh je upravený. Oni si toho velblouda předávali jako štafetu a do toho jsme ještě doplnili detektivní linku,“ popisuje režisér Michal Moravec.