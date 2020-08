Národní divadlo moravskoslezské uvede Verdiho operu Nabucco. Nastudovalo ji jako repliku

Ostravské Národní divadlo moravskoslezské uvede 12. září premiéru opery Nabucco italského skladatele Giuseppe Verdiho v novém provedení. Ředitel divadla a režisér Jiří Nekvasil se ji rozhodl nastudovat jako repliku inscenace svého otce Miloslava Nekvasila a scénografa Vladimíra Šrámka z roku 1968. Divadelní dílny dokonce sestavily podle fotodokumentace i kopii originální Šrámkovy scény. Řekla to mluvčí divadla Šárka Swiderová. Ostrava 13:06 30. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostravské Národní divadlo moravskoslezské uvede 12. září premiéru opery Nabucco italského skladatele Giuseppe Verdiho v novém provedení | Zdroj: Národní divadlo moravskoslezské

„Nabucco je starozákonní výpravný příběh a diváci myslím dobře znají slavný sbor Židů. Poprvé se dílo dostalo do Ostravy právě na konci 60. let 20. století, kdy se objevila nová notová edice a opera se rozletěla po celém světě i do tehdejšího Československa,“ řekl Nekvasil.

Dodal, že právě k této verzi se nyní divadlo vrací. „Vracíme se k nadčasovému režijnímu konceptu Miloslava Nekvasila a vizuální podobě scény od Vladimíra Šrámka. Dílo uvádíme jako poctu oběma renomovaným tvůrcům,“ dodal.

Oba tvůrci se podle něj výraznou měrou od roku 1960 do začátku 90. let minulého století podíleli na špičkové inscenační podobě ostravské operní scény. Jsou například podepsáni pod nejúspěšnější inscenací Dvořákovy Rusalky v Národním divadle moravskoslezském (NDM).

Opera Nabucco v režii Miloslava Nekvasila a na scéně Vladimíra Šrámka se dočkala desítek repríz a byla hojně navštěvovaná, ale byla z repertoáru na začátku 70. let stažena normalizačním ředitelem divadla s odůvodněním, že na ni do divadla chodí, a to především kvůli slavnému sboru Židů, protistátní živlové.

Zájem současných diváků o nové provedení s návratem k nadčasovému scénickému konceptu je velký. Za dirigentským pultem v Divadle Antonína Dvořáka nově stane Adam Sedlický, kostýmy jsou dílem Marty Rozskopfové. V roli Nabucca, krále babylónského, se představí Martin Bárta a Aleš Jenis, v roli Abigail, jeho domnělé dcery, pak Maida Hundeling a Eliška Weissová.