Většina velkých divadel po 8. červnu neotevře. Stěžují si, že jsou vládní podmínky nejasné

Ve vládním plánu rozvolňování opatření boje proti koronaviru stojí, že divadla, zámky a hrady se otevřou za přesně definovaných předpokladů. Háček může být v tom, že vláda zároveň v jiném bodu uvádí, že kulturní, společenské a sportovní akce budou možné do 50 zúčastněných osob.

Podle generálního ředitele Národního divadla Jana Buriana tak divadla musejí počkat na vyjádření vlády.

„Osobně se ale domnívám, že je málo pravděpodobné, že bychom do konce sezony hráli. Vůbec si nedovedeme představit, a to nejenom v Národním divadle, že budeme hrát jenom pro padesát diváků,“ vysvětluje Burian, který upozorňuje také na potřebu otevřít hranice pro pracovní cesty.

„My připravujeme velkou premiéru na podzim s názvem ‚Mistři pěvci norimberští‘. Tam je britský režisér, mezinárodní inscenační tým. Jsou tam sólisté světové třídy, se kterými máme podepsané smlouvy dva roky. Potřebujeme začít zkoušet na jevišti už v červnu, protože jde o mimořádně náročný projekt. My těžko dáme dohromady mezinárodní operní repertoár bez zahraničních zpěváků,“ komentuje generální ředitel s tím, že problém by mohl být získat i slovenské umělce.

Chceme zkoušet až na další sezonu

Obavy z poloprázdných sálů má také ředitel Národního divadla v Brně Martin Glaser. „Naše divadla jsou velká, 1100 míst v Janáčkově divadle, 650 míst v Mahenově divadle, i to nejmenší divadlo Reduta má 250 sedadel a hrát jenom pro 50 diváků by asi nebylo efektivní.“

Herci by podle něj rádi začali co nejdříve zkoušet. V jeho divadle už pracují například technici nebo osvětlovači. „Tady by nám hodně pomohlo jasné stanovisko ministerstva kultury, respektive ministerstva zdravotnictví, protože na jednu stranu sice práce není zakázána, ale kdybychom měli striktně dodržovat dvoumetrovou vzdálenost, tak nemůžeme zkoušet,“ říká Glaser.

Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě by se podle Jiřího Nekvasila, který scénu vede, také chtělo připravit na nadcházející sezonu. „Doufáme, že začneme už v květnu, abychom byli připraveni, protože doufáme, že divadla se v září otevřou. To je to základní datum, ke kterému se upínáme,“ podotýká Nekvasil.

V pražském Divadle pod Palmovkou zatím museli přípravy na inscenace zrušit, protože jim do Budapešti kvůli současné situaci odjel maďarský režisér, popisuje vedoucí scény Michal Lang.

„Pokud mu umožní návrat, budeme zkoušet i o prázdninách. V květnu chceme spustit zkoušky nové hry Tomáše Dianišky 294 statečných, kterou napsal na základě událostí kolem Operace Antropoid. Rádi bychom ji měli na konci června a uvidíme, jestli bude možné inscenaci ukázat divákům,“ líčí Lang situaci v příspěvkovém divadle hlavního města.

Jen malá divadla

Nejasnosti ohledně podmínek, za kterých by své sály mohli divákům otevřít, mají také soukromá divadla.

„Z vyjádření vlády není absolutně jasné, koho se to týká,“ říká principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušinský. „V uvolňovacím plánu je napsáno, že divadla by mohla po 8. červnu hrát. Nicméně o pár řádků níže je napsáno, že se to týká jenom kulturních akcí do padesáti lidí. Nikde není dáno, jestli jsou mezi těmi padesáti lidmi uvaděčky, herci na jevišti. To by také mohlo znamenat, že bychom hráli pro tři diváky,“ komentuje Hrušinský s tím, že hrát pro pět desítek návštěvníků by bylo i tak pro jejich scénu prodělečné.

Stejně na tom jsou podle herce a ředitele Karla Heřmánka také v Divadle Bez zábradlí. „Pro nás to nemá smysl. My jsme divadlo, které má 320 míst. Hrát pro padesát lidí může leda nějaký avantgardní soubor, třeba. Taky nevíme, od kdy budeme moci začít zkoušet. Ale pokud bude podmínka těch padesát lidí, tak by to už šlo.“

Otevřít neplánuje ani jedno z nejnavštěvovanějších soukromých divadel Kalich.

„Mluví se o počtu padesáti lidí, což pro nás jako nedotované divadlo, není vůbec reálné, že bychom ho mohli otevřít,“ vysvětluje mluvčí Jaroslav Panenka. Divadlo Kalich muselo zavřít v týdnu, kdy herci Barbora Hrzánová a Radek Holub měli poslední zkoušky před premiérou představení podle filmu Silnice režiséra Federica Felliniho.

Komorní zkoušky nebo vysílání online

Pražské Studio DVA vysílá od začátku nouzového stavu online některé rozhovory s herci. Na scénu se také v červnu podívají diváci jenom virtuálně, říká marketingový ředitel Tomáš Přenosil.

„Otázkou je, jestli spadáme do první kategorie (v uvolnění nouzového plánu, pozn. red.), kdy se 8. června otevírají divadla, hrady, zámky a galerie. Nebo jestli patříme do druhé odrážky, kdy se mají uskutečnit kulturní, sportovní a společenské akce do padesáti lidí. My jsme v tuhle chvíli v jednání s ministerstvem kultury a budeme určitě akceptovat všechny podmínky, které budeme muset splnit,“ uvádí Přenosil.

Městské divadlo Zlín od začátku zvažuje různé scénáře, podle kterých by obnovili svůj provoz. Jeho ředitel Petr Michálek se s ostatními kolegy shoduje také v tom, že mu přijdou vládní podmínky nejasné. „Zatím můžu prozradit jenom to, že 29. dubna máme první čtenou zkoušku nové hry. Bude to komorní, za přísných opatření. Předpokládám, že v květnu by mohl ten vnitřek divadla fungovat v uvozovkách normálně,“ říká Michálek a doufá, že hrát začnou v srpnu. Plánují také změny v systému předplatného.

Ani muzikály v centru Prahy nebudou. Sál Divadla Broadway má podle ředitele Oldřicha Lichtenberga kapacitu osm set návštěvníků.

„My máme typ her, kdy máme velký ansámbl a zázemí. A když hrajeme pro méně než šest set diváků, tak proděláváme,“ vysvětluje Lichtenberg. Scéna by mohla otevřít prý až v září.

Nejstarší soukromé divadlo hrát bude

Vystoupení v menším Divadle Viola může navštívit přes sedmdesát diváků. Jestli otevřou, se rozhodne ředitel Robert Tamchyna ale až příští měsíc. „Já budu reagovat na to, co se bude dít v polovině května. Jak budou nastavená hygienická pravidla, jak o tom mluví ministr zdravotnictví. Pokud by to bylo padesát osob, tak by to bylo pro nás hraniční a počkali bychom na září.“

Otevřít svůj sál veřejnosti zatím nechtějí ani v pražském Divadle Na Fidlovačce nebo Divadlo Hybernia.

Trochu jinak na tom jsou divadelníci v krajích. Pro diváky plánují hrát v omezeném režimu například v Klicperově divadle v Hradci Králové, kde se otevře malá scéna Studia Beseda. Vystupovat bude také ústecký soubor Divadla M, které je nestarším soukromým divadlem u nás. Na scéně je od roku 1994.